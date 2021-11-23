США вводят новый пакет санкций против России из-за газопровода "Северный поток-2"

Против "Северного потока-2" снова введут санкции. Фото: Факты

США готовятся ввести новый пакет санкций в отношении российского проекта "Северный поток - 2".

Администрация президента США стремится оказать большее давление на Россию. На этот раз санкции коснуться компании, связанной с Россией и двух судов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Вloomberg.

"Белый дом намерен ввести санкции в отношении участвующей в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2" компании Transadria Ltd и двух судов, связанных с этим проектом", - заявил Блинкен.

В рамках вводимых ограничений принадлежащее Transadria Ltd судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке. Название второго судна, попавшего в "черный список", Блинкен не уточнил.

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Немецкое Федеральное сетевое агентство временно приостановило сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG). Процедура сертификации будет прекращена, пока основные активы и кадровые ресурсы не передадут дочерней компании, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить правильность заполнения повторно поданной дочерней компанией документации как нового заявителя.