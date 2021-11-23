Цена газа в Европе стремительно выросла на фоне санкций против "Северного потока-2"

Европа ожидает сезонного похолодания. Фото: Reuters

Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне введения нового пакета санкций США против российского газопровода "Северный поток-2".

Стартовая цена на газ поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м, пишет Bloomberg.

"23 ноября эталонные европейские фьючерсы на газ выросли на 8,7 процента - до €91,34 за мегаватт-час или $1096 за тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Аналитики предполагают, что новые санкции не приведут к росту фьючерсов в долгосрочной перспективе. В то же время Европа ожидает сезонного похолодания, хотя неделя началась со слабых показателей работы ветряной генерации.

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Администрация президента США стремится оказать большее давление на Россию. Новые санкции затронут компанию, связанную с РФ, и два судна, заявил 23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен. Судно "Марлин", принадлежащее Transadria Ltd, обозначат собственностью, подлежащей блокировке. Название второго судна, которое попало в черный список, Блинкен не уточнил.