Без инаугурации, с отменой языкового закона: ВР собралась на заседание

В повестке дня 63 вопроса. Фото: glavcom.ua

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть блок вопросов топливно-энергетического комплекса и местного самоуправления.

В зале зарегистрировались 341 народный депутат.

Всего в повестке дня сегодня стоят 63 документа. Главной задачей спикер Андрей Парубий назвал рассмотрение постановлений об отмене закона о языке. Таких зарегистрировали 4. Он ожидает сегодня получить решение комитета.

Первыми на рассмотрении стоят топливно-энергетические вопросы. В частности, 2 законопроекта об использовании ядерной энергии.

Далее парламентарии попытаются включить в повестку дня ряд законопроектов. Среди них обращение к международному сообществу об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

Среди прочего в плане работы парламентариев стоят вопросы местного самоуправления, в частности о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов.

На рассмотрение вынесли законопроект об уголовной ответственности за осквернение или разрушение могил украинских военнослужащих, погибших во время боевых действий на Донбассе, а также штрафы за неправомерное ношение военной формы или наград.

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По словам спикера Андрея Парубия, до конца недели парламент назначит дату инаугурации Владимира Зеленского. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал выбор 19 мая. В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом. Для инаугурации предлагают даты 19, 20 и 26 мая.