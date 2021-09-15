Беленюк объяснил, почему закрыли дело о нападении расистов

Беленюк заявил, что с напавшими провели воспитательную беседу в их организации. Фото: Facebook / Жан Беленюк

Нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк объяснил, почему закрыли дело в отношении расистских оскорблений в его сторону.

В организации, в которую входят напавшие, пообещали провести с ними воспитательную беседу, сказал он в эфире "Мокрик По Живому" на hromadske.

"Они провели с ними соответствующую работу, и для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию. Глобально она проводит позитивную работу для украинского общества. Мы пожали руки. Для меня этот конфликт пока исчерпан", - сказал он.

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Представители организации через коллегу по фракции обратились к Беленюку. Они заявили, что знают, что среди них есть небольшая доля людей с праворадикальными взглядами. Их якобы могли спровоцировать фото, где он стоит рядом с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой после Олимпиады в Рио 2016-го.

В центре Киева 13 августа неизвестные напали на Жана Беленюка. Пытались спровоцировать драку, оскорбляли его из-за цвета кожи. Люди выкрикивали обидные слова: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "валы в Африку", сообщал депутат.