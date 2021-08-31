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Байден должен дать понять: "то, что было в Афганистане, не повторится в Украине"

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Байден должен дать понять: &quot;то, что было в Афганистане, не повторится в Украине&quot;
1 сентября должна состояться встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Фото: espreso.tv

То, что было в Афганистане, не повторится в Украине. Это должен донести президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Путин не отказался от своих амбиций по доминированию в Украине и подчинения Украины Кремлю. И он хочет сказать украинца, что Америка не поддерживает их, потому что мы вышли из Афганистана", - сказал американский дипломат Дэниел Фрид в интервью телеканалу "Дом".

Байден должен ясно дать понять, что "то, что было в Афганистане, не повторится в Украине".

"Байден сказал, что афганская армия развалилась. Это так. Байден сказал, что президент Афганистана бежал из страны. Это так. Но Украина явно отличается. Украинская армия боролась за независимость страны. Она сдерживала натиск России и российские силы. Украинское общество поддерживает свое правительство в вопросе защиты суверенитета Украины. Украина защищалась. Это большая разница", подчеркнул дипломат.

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"Что касается президента Зеленского, я надеюсь, что он докажет Байдену серьезность своего намерения сделать Украину европейской страной... Это то, что он обещал сделать на выборах. И это то, на чем настаивали украинцы, стоя на Майдане ", - отметил Фрид.

Встреча глав государств будет важной.

"И это будет шанс для президента Байдена показать миру, что мы поддерживаем наших друзей, и шанс вывести украинские-американские отношения из ловушки, в которую американская политика попала через Трампа", - подчеркнул дипломат.

Президент Владимир Зеленский прибыл в США.

1 сентября должна состояться встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.

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