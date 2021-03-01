Аваков назвал Стерненка искусственным героем

Интервью с Аваковым вышло в телеэфир в понедельник.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не считает общественного деятеля Сергея Стерненка настоящим героем. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" в понедельник вечером.

На реплику ведущей, что история Стерненка очень сильно вдохновляет молодежь, Аваков ответил: "Печально. Грусть".

"Это значит, что у нас подменено понятие настоящих героев и создаваемых. Не надо называть революционерами тех, кто придумал образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко, не хочу, чтобы мы ему посвящали много времени, но скажу несколько слов. В чем же его героизм? В том, что он может быть на фронте был?

Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 13-14 году был? Ведь нет же. Он появился на самом финише Майдана. Он отличился при разных протестах под разными офисами с острой критикой? Или может у него есть на борту опыт каких-нибудь свершений хороших?", - заявил министр.

"Я не хочу верить лозунгам, маскам и мифам", - заявил Аваков.

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Также Аваков заявил, что "тут же созвонился" с президентом Владимиром Зеленским в день приговора Стерненко.

"Да, я считаю, что вынос этого дела в таком аспекте, с такой степенью интенсивности в особенности в дни Майдана - это своего рода провокация. Это все должны хорошо понимать промайдановские, проукраинские силы. Уверен, что они это понимают, но есть фактор эгоизма. Понимают ли они, что расшатывание сейчас украинской государственности является опасным", - сказал министр.

Обновляется.

27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Протестующие требовали, в частности, честных судов. Общественность требовала от президента Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. 23 февраля общественного деятеля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.