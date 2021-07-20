Аваков напомнил о себе фотографией из отпуска

Уволенный с должности министра внутренних дел Арсен Аваков показал фото с отдыха в Италии.
"Крacиво уходит, чтобы завтра также красиво появиться", - написал экс-министр по-русски.
В хештегах обозначил, что он в Италии в отпуске.
Фото гор в центральной Италии.
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Журналисты сообщали, что Аваков в 2017 году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии.
Вилла насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 м² на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости почти €774 тыс.
Экс-министр заявлял, что здание в Италии, которым владеет его компания, использует под туристический проект жена Инна.
15 июля Верховная Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел. Предварительно он написал заявление об отставке.
Аваков более семи лет руководил МВД.
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