Аваков напомнил о себе фотографией из отпуска

 
Ексклюзивы
1/5
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 90
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 477
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 216
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 801
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 153
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 900
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 396
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 666
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
Фото
Все фото
17
0
3
8
6
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Посольство США прокомментировало предоставление Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna.
Посольство США прокомментировало предоставление Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna.
&quot;Слугам&quot; безразличный премьер - показали пустой зал
"Слугам" безразличный премьер - показали пустой зал
Порошенко на Тернопольщине варил кашу и пообещал систему видеонаблюдения для 72-й бригады
Порошенко на Тернопольщине варил кашу и пообещал систему видеонаблюдения для 72-й бригады
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Видео
Все видео
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
"Скажи спасибо, что не врезал!" Нардеп едва не подрался с эксминистром
"Скажи спасибо, что не врезал!" Нардеп едва не подрался с эксминистром
Интервью
1/5
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 90
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 342
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 450
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 792
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2304
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 июля 2021
Просмотров: 693
Полагодив каналізацію
– Грошей на заморські курорти не шкода. Але хочеться підтримати українського підприємця, – каже Андрій.Щороку з родиною їздить на ...
вторник, 20 июля 2021 12:00

Аваков напомнил о себе фотографией из отпуска

  Комментировать

Уволенный с должности министра внутренних дел Арсен Аваков показал фото с отдыха в Италии.

"Крacиво уходит, чтобы завтра также красиво появиться", - написал экс-министр по-русски.

В хештегах обозначил, что он в Италии в отпуске.

 

Фото гор в центральной Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теперь в МВД будет четыре министра. Один из них – Татаров

Журналисты сообщали, что Аваков в 2017 году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии.

Вилла насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 м² на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости почти €774 тыс.

Экс-министр заявлял, что здание в Италии, которым владеет его компания, использует под туристический проект жена Инна.

15 июля Верховная Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел. Предварительно он написал заявление об отставке.

Аваков более семи лет руководил МВД.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аваков напомнил о себе фотографией из отпуска». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Представили председателя Нацбанка

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 13339
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 1 Просмотров: 7182
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 6300
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 5535
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 5103
Политика
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
 Просмотров: 189
Разумков показал пустую Раду
Разумков показал пустую Раду Просмотров: 396
Представили председателя Нацбанка
Представили председателя Нацбанка
 Просмотров: 171
"Агент влияния РПЦ в Украине". Новинского записали в базу "Миротворца"
"Агент влияния РПЦ в Украине". Новинского записали в базу "Миротворца" 1 Просмотров: 306
Украину посетит советник главы Госдепа США: цель визита
Украину посетит советник главы Госдепа США: цель визита Просмотров: 171
Больше всего комментируют
9
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
1
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Голосов: 7777
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть