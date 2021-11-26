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Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
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суббота, 27 ноября 2021 06:30

Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко примерила каску
Фото: Facebook Юлии Тимошенко
Арсен Аваков с Евгением Комаровским делают селфи на дне рождения Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер (по центру) отметил день рождения в Литве
Народный депутат от «Слуги народа» Василий Вирастюк надел маску супергероя. Говорит, таким его видят избиратели
Президент Владимир Зеленский говорит с журналистами, избранными для прессмарафона

Аваков и Гройсман вооружились, Вирастюк надел маску – неделя политиков в фото

Как прошла четвертая неделя ноября у политиков – в материале Gazeta.ua.

22 ноября впервые мамой стала бывший народный депутат Ирина Суслова. "Привет, моя новая Вселенная!", - написала она под фото своих рук, мужа и ребенка. На Facebook ее приветствовали 1,2 тыс. пользователей.

Тогда же свой 69-й день рождения праздновал журналист Савик Шустер. В Литву слетелись бывший премьер Владимир Гройсман, эксминистр внутренних дел Арсен Аваков, врач Евгений Комаровский, журналист Дмитрий Гордон. Сфотографировались с бутафорским оружием – мечами, щитами, топорами. Такое фото запостил в Facebook Аваков и подписал: "Да-да, это именно то, о чем Вы подумали". Сети взорвались фото лягушками, что это "викинги Рината".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко съездила на ТЭЦ-5 и провела совещание с энергетиками. Примерила белую каску. Но фотографировалась без нее.

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23 ноября на стадион "Олимпийский" сходил нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин. Играли "Динамо" с "Баварией". Выиграли последние со счетом 1:2. Фото с нардепом в Facebook поделился руководитель аналитической группы "Реальная политика" Александр Антонюк: "Цитируя классика, то есть Сергея Рахманина, болей не болей, получаем удовольствие от игры".

24 ноября "слуга народа" Евгения Кравчук сделала прививку от гриппа. Как ей делают укол – выложила в Facebook. Призывала прививаться и других.

25 ноября ее коллега Василий Вирастюк сфотографировался в маске. Фото выложил в Facebook и объяснил: "Супергерой: Superman, Batman, Mister-A, Spiderman и т.д. То есть человек, который может и умеет все в этой жизни. Для нее нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полу бог. Именно таким люди видят нардепа Верховной Рады, особенно нардепа-мажоритарщика. А на самом деле он действует и работает исключительно в пределах своих "депутатских полномочий", прописанных Законом. И не является ни Николаем, ни Робин Гудом, ни кем-то еще".

26 ноября президенту Владимиру Зеленскому устроили прессмарафон с избранными 32 журналистами, чтобы "общение было комфортным". На улице у него потребовали отставки главы его офиса Андрея Ермака. Чтобы не встретиться с незапрошенными, его взорвали у черного входа. Журналистам Зеленский заявил, что не будет увольнять Ермака, потому что тот "очень ценный кард". Поругался с главредом "Цензор.нет" Юрием Бутусовым. А журналисту Михаилу Ткачу заявил, что из-за таких, как он, нет личной жизни. Потому что пресса за ним следит.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сходил в паб на пиво. Смотрел футбол с главой своего Офиса Андреем Ермаком. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко кормила хлебом голубей. А у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы забрали наградное оружие.

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