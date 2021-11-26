"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака

У здания коворкинга Creative State Arsenal, где проходит пресс-марафон президента Владимира Зеленского, требуют отставки руководителя Офиса Андрея Ермака.

На акцию пришли представители общественной организации "Демократична сокира", сообщает корреспондент Gazeta.ua

Активисты собирают подписи за отставку. Говорят, это делают с мая и собрали 700 тыс. подписей.

Восемь человек с виду студентов развернули шесть плакатов. "Как будешь воевать, если боишься вопросов?", "Будешь и дальше лгать о вагнергейте?", "Что тебе пообещали российские кроты?", "Сколько на варил на "большом" воровстве?" – написано.

1 декабря анонсируют митинг в правительственном квартале.

21 ноября участники акции ко Дню достоинства и свободы требовали от президента в течение 10 дней уволить Ермака. В случае невыполнения требований обещали снова прийти под ОП 1 декабря.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе.