"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк

Бывший министр финансов и экссекретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк: "Коломойский украл 5,5 миллиарда долларов. Он должен ответить". Фото: Анатолий Гаевский

Олигарх Игорь Коломойский сохранил влияние на президента Владимира Зеленского. Однако ему не удастся избежать ответственности перед западным правосудием. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший министр финансов и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

"Против Коломойского продолжаются судебные процессы. Один – в Лондоне, заморозил все его активы по миру. В ближайшее время ожидается решение, которое будет очень неприятным сюрпризом для Коломойского. Второе – возбудили уголовные дела в Соединенных Штатах Америки. Он сядет за решетку за отмывание денег, полученных преступным путем", - говорит политик.

По его словам, эти дела сильно давят на Коломойского. От этого выигрывает Зеленский. Олигарх становится зависимым от президента, потому что тот может разными путями позволить вывезти его из Украины.

"Саакашвили тоже как-то проснулся в Польше и прорывался через границу. Поэтому Коломойский дает свой канал "1+1" в полное пользование Офиса президента. Подконтрольные ему депутаты сейчас полностью под Зеленским, в частности в "Слуге народа" их 35-40. Голосуют, как зайчики. Раньше Коломойский шантажировал ими. Сейчас уже нет", - добавил Данилюк.

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Он считает, что в какой-то момент западные партнеры дожмут Зеленского и он выдаст олигарха правосудию.

"Зеленский, как надежный партнер, сдаст его с потрохами, - говорит Данилюк. – Коломойский украл 5,5 миллиарда долларов. Он должен ответить. Если это произойдет – станет сигналом для всех остальных. Зеленский может бороться с Ахметовым, Пинчуком. Но они смотрят и спрашивают: а где Коломойский? Поэтому Зеленский не может заниматься деолигархизацией, пока рядом Коломойский, доведший крупнейший банк до банкротства. А сколько еще украдено из-за "Укрнафты"? Миллиарды. Зеленский считал, что это некомандное поведение – поднимать такие вопросы. Но не путайте команду и банду", - подчеркнул Данилюк.

Данилюк уверен, что пока Коломойский чувствует себя в безопасности только в Украине.

"До последних президентских выборов Коломойский жил в Швейцарии. Потом улетел в Израиль, имеет там гражданство. Но там тоже понял, что безопасность не гарантирована. Приезжает в Украину, где Конституция гарантирует, что не может быть экстрагирована", - отметил политик.

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В конце 2016 года, когда Приватбанк был национализирован. НБУ докапитализировал его на $5,5 млрд. В декабре 2017 года Высокий суд Лондона распорядился заморозить по всему миру активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $2,6 млрд по каждому. Именно на такую сумму национализированный Приватбанк судится в Великобритании против бывших владельцев. За время рассмотрения дела проценты накапливаются и общая сумма претензий уже достигла $3 млрд. Есть иск и в Америке за организацию "дерзких мошеннических схем" и отмывание средств в США. Компенсировать нанесенный ущерб банк пытается через тамошний суд. В иске, поданном 21 мая 2019 года, в Канцелярский суд американского штата Делавер, Приватбанк заявляет, что "схема" предполагала вывод на Кипр сотен миллионов долларов, привлеченных у населения в виде депозитов.