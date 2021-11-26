"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой

В пятницу после обеда пресс-служба президента организовала пресс-марафон в столичном Creative State Arsenal. Пообщаться с Владимиром Зеленским пригласили по своему усмотрению 32 журналиста. Более 100 остались на улице. Аккредитации не проводили. Все организовали за день. Дважды меняли место проведения.

"Это коллективное решение пресс-службы, информационного департамента Офиса президента. Президент с ним ознакомился и согласовал. Почему именно 30? А почему бы и нет. Мы посчитали, какой формат, чтобы, с одной стороны, мы смогли пригласить как можно больше авторитетных и уважаемых журналистов. А с другой стороны, чтобы это был комфортный, качественный и спокойный разговор. С акцентом на качество, а не на количество", - так объяснил неприглашенным представитель Зеленского Сергей Никифоров.

Фото: Сергей Старостенко

Внутрь журналистов пропускали по списку. Другие же ждали на улице приезда Зеленского. Однако его завезли с черного входа. Дважды журналистам выносили черный чай на улицу. Было холодно и ветрено. Не пускали даже в туалет. "Мы же не владельцы", - объяснили в пресс-службе. Журналисты периодически грелись в соседних кафе.

Пока президент отвечал на вопросы внутри, на улице прошли несколько немногочисленных акций протеста. Две женщины и мужчина требовали отставки мэра Киева Виталия Кличко. Матерились, кричали в громкоговоритель, включали звуки сирены. Провоцировали стычки с полицией, которых было несколько десятков.

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Пятеро представителей "Демократичної сокири" поставили палатку. Собирали подписи за отставку главы Офиса президента Андрея Ермака:

"Второй человек в стране является агентом Кремля. Он имеет все рычаги влияния, управляет этой страной. А президент Зеленский является куклой, медийной персоной, - говорит Богдана Левицкая из этой организации. - А всем управляет Ермак. 21 ноября мы объявили о требовании уволить его. Все говорят: не расшатывайте лодку, потому что Путин нападет. Уважаемые, у нас агент России управляет Украиной. Может, надо его сбросить? Уже собрали более 700 тысяч подписей по всей стране. Если Зеленский не уволит Ермака, 1 декабря мы выходим на улицы. Съезжаются люди в Киев, будем в правительственном квартале".

Восемь молодых парней и девушек подошли с плакатами: "Как ты будешь воевать, если боишься вопросов?", "Будешь и дальше врать о Вагнергейте?", "Во что обошлось бюджету гулянка в Гуте дн Ермака?", "Что тебе пообещали российские кроты?". Пятеро журналисток из интернет-издания "Запрет" развернули плакаты: "Журналисты приходят без приглашений", "Привет Януковичу".

После заката у автомобиля президента началась давка. Охрана оттесняла сотрудников прессы от машины, журналистка Анна Дзеба упала на плитку и травмировала руку. Коллеги ей вызвали "скорую".

26 ноября пресс-марафон Владимира Зеленского посвятили экватору его каденции. Мероприятие состоялось в столичном Creative State Arsenal возле метро Арсенальная. Совладелец локации - консультант "Большого строительства" Юрий Голик. Предыдущий марафон Зеленский проводил в октябре 2019 в соседнем помещении. Длился 14 ч.