Арестованного Семена Семенченко оставили под стражей

Семенченко оставили под стражей в СИЗО. Фото: Facebook

Киевский апелляционный суд не удовлетворил прошение адвокатов экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании "частной военной компании". Его оставили под стражей в СИЗО.

В одном из перерывов подозреваемый назвал дело политически мотивированным, пишет "Общественное". Мера пресечения содержания под стражей без альтернативы внесения залога продлится до 24 мая.

"В подозрении говорится, что Семенченко руководит незаконным военным формированием, но подтверждений этому нет. Также судья не принял во внимание, что организация "Донкорп Украина" и добровольческий батальон "Донбасс" созданы в законный способ. Семенченко также нигде не значится ни руководителем, ни бенефициаром этих предприятий", - сказал адвокат Владислав Добош.

Прокурор опроверг слова адвоката, назвав деятельность такого формирования незаконной на территории Украины. По этой причине правоохранительные органы не могли предоставить разрешение на создание такого формирования.

"Допрашивая свидетелей, мы узнали, где хранится оружие. Установлено, что за несколько дней до проведения обысков его вывезли с базы", - отметил прокурор.

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24 марта СБУ сообщила, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование - "частную военную компанию". "ПВК" якобы занималась "ввозом вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам". 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения по этому делу. Его отправили под арест на 2 месяца без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали.