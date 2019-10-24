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четверг, 24 октября 2019 16:27

Арахамия: Нет никакого раскола

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Во фракции "Слуга народа" нет никакого раскола.

Об этом заявил ее руководитель, нардеп Давид Арахамия журналистам в четверг перед прохождением полиграфа.

"Нет никаких расколов. Вы увидите это на следующей неделе. У нас есть фракция. То, что это вызывает резонанс (коррупционный скандал. Gazeta.ua) внутри фракций - конечно.

Если это вызывает резонанс в обществе, а мы с обществом каждый день, конечно этот резонанс передается и на фракцию", - заявил он.

"Как мы это решаем? Открытостью. Хотим показать, что скрывать нечего", - сказал Арахамия.

"Сейчас никаких расколов нет, даже больше. Когда такие проблемы вместе преодолеваем, то сближаемся и становимся больше командой", - заявил "слуга народа".

После этого Арахамия начал проходить полиграф.

 

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Депутаты от "Слуги народа" дают показания детектору лжи из-за коррупционного скандала в партии.

Официальный результат прохождения полиграфа народным депутатом, заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александром Дубинским будут известен в понедельник

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