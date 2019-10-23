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среда, 23 октября 2019 23:27

Детектор лжи для "cлуг народа": Дубинский прошел, Арахамия будет отвечать завтра

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Детектор лжи для &quot;cлуг народа&quot;: Дубинский прошел, Арахамия будет отвечать завтра
Депутаты проходят полиграф. Фото: 112 канал

Депутаты от "Слуги народа" дают показания детектору лжи из-за коррупционного скандала в партии.

Официальный результат прохождения полиграфа народным депутатом, заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александром Дубинским будут известны в понедельник, сообщает Интерфакс.

"Это произошло. Результат мы получим, надеюсь, в понедельник. Результат подтвержден документально", сказала адвокат Дубинского Татьяна Костина после прохождения процедуры на детекторе лжи.

По словам полиграфолога Виталия Опанасенко, "в тесте контрольно-проверочных вопросов мы имеем результаты в пользу опрашиваемого лица".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубинский с Арахамией устроили публичную ссору и идут на "парный" полиграф

Тестирование на полиграфе главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия перенесено на четверг.

Полиграфолог был не готов с вопросами.

Ранее Антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможное получение взяток депутатами от "Слуги народа".

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