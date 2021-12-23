Арахамия не ответил, за какие деньги летает частным самолетом

Арахамия прилетел на партийный форум. Фото: shipovnik.ua

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 22 декабря прилетел на партийный форум в Николаев частным самолетом, но не смог объяснить, сколько это стоило.

Об этом сообщил сайт "Шиповник"

"Слуга" прилетел бизнес-джетом частной компании QualitAir LLC.

Журналистка спросила у Арахамии, сколько ему обошлось прилететь из Киева в Николаев частным самолетом. На что нардеп ответил, что вопрос нужно задавать его помощнику.

Также "слуга" спросил журналистку, какая у нее зарплата.

"Сколько сейчас журналисты зарабатывают?" - сказал нардеп.

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Самолет вылетел из аэропорта "Жуляны" и приземлился в аэропорту в Николаеве.

Арахамия участвовал в партийном форуме Николаевской областной организации "Слуга народа", торжественно открыл приемное отделение больницы скорой медицинской помощи, отремонтированное по "Большой стройке".

Также нардепа пригласили на новогодний корпоратив "слуг народа", что проходил в ночном клубе "Ushuaia", принадлежащему председателю Николаевской ОГА Виталию Киму.

Глава президентской фракции нарушает правила дорожного движения - на джипе разворачивался из-за двойной полосы, сообщали журналисты.