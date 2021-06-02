Антоненко оставили под круглосуточным домашним арестом

Суд не пересмотрел приговор Антоненко. Фото: РБК

Шевченковский райсуд Киева оставил Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточным домашним арестом.

Приговор объявила судья Оксана Голуб и отметила, что это окончательное решение, которое не подлежит обжалованию, сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение дела отложено на 8 июня на 13.00.

"Суд постановил: ходатайство защитника кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения", - сказала Голуб.

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Защита Андрея Антоненко просила изменить меру пресечения на личное обязательство, а сам музыкант просил суд удовлетворить ходатайство адвокатов и рассказал, что пока находился под стражей, его жена потеряла работу и семье трудно содержать детей.