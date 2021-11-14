Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком

Телеканал "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева, который штрафуют за антиукраинскую пропаганду, призвали убираться из города Кропивницкий.
Видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.
Прохожий подошел к водителям автобуса с изображением Мураева.
"Уезжайте отсюда. Здесь вам не рады. Вот это - третий полк спецназа. Если сейчас выйдут ребята, то рестайлинг сделают одной и второй машине. "Гражданская война" идет? Вот этот сквер назван в честь погибших ребят третьего полка спецназа. И вы здесь остановились", - сказал мужчина водителям.
После этого автобусы уехали.
Также об антиукраинской пропаганде о "гражданской войне" напомнил ведущим телеканала прохожий на улице.
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"Мураев и его пропагандисты пытаются отрицать объективную реальность. Они оправдывают российских оккупантов", - говорит Стерненко.
В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.
Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.
Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.
Телеканал хотят лишить лицензии.
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