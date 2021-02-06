Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео

На телеканалах NewsOne, ZIK, "112 Украина", против которых на этой неделе ввели санкции, оккупанта Россию называют "спасителем" Крыма, Революцию достоинства "незаконным переворотом", "гордятся" тем, что они "русский мир" и манипулируют языковым вопросом.
Подборку из эфиров этих телеканалов опубликовали журналисты BIHUS.info
В стиле кремлевской пропаганды ведущий Руслан Коцаба рассказывает о "восставшем Донбассе". Еще одна ведущая Лана Шевчук говорит: "Киев методично срывает попытки согласовать новые меры по перемирию постоянными отговорками, тем самым усиливая эскалацию".
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Транслируют нардепа Рената Кузьмина с ОПЗЖ о "конфликте по вине украинской власти", бывшего министра юстиции в правительстве Азарова, экс-"регионалку" Елену Лукаш о "несдавшимся Донбассе". Нардеп из ОПЗЖ Олег Волошин называет оккупацию Россией Крыма "способом остановить большую войну".
А ведущие Василий Голованов и Елена Кирик проводят телемост с кремлевскими пропагандистами с "Россия 24".
"Если кто-то скажет вам о какой-то свободе на 112, Зике или NewsOne - покажите им это видео. Мы собрали маленькую трешподборку, с гостями и ведущими заблокированных каналов.
Предупреждаем - перед просмотром лучше убрать пищу от экранов.
Как думаете, такая риторика имеет что-то общее со свободой слова?", - спрашивают журналисты.
2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Зеленский сообщил об этом решении послам стран "Большой семерки".
По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
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