Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео

Санкции против телеканалов ввели 2 февраля. Фото: suspilne.media

На телеканалах NewsOne, ZIK, "112 Украина", против которых на этой неделе ввели санкции, оккупанта Россию называют "спасителем" Крыма, Революцию достоинства "незаконным переворотом", "гордятся" тем, что они "русский мир" и манипулируют языковым вопросом.

Подборку из эфиров этих телеканалов опубликовали журналисты BIHUS.info

В стиле кремлевской пропаганды ведущий Руслан Коцаба рассказывает о "восставшем Донбассе". Еще одна ведущая Лана Шевчук говорит: "Киев методично срывает попытки согласовать новые меры по перемирию постоянными отговорками, тем самым усиливая эскалацию".

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Транслируют нардепа Рената Кузьмина с ОПЗЖ о "конфликте по вине украинской власти", бывшего министра юстиции в правительстве Азарова, экс-"регионалку" Елену Лукаш о "несдавшимся Донбассе". Нардеп из ОПЗЖ Олег Волошин называет оккупацию Россией Крыма "способом остановить большую войну".

А ведущие Василий Голованов и Елена Кирик проводят телемост с кремлевскими пропагандистами с "Россия 24".

"Если кто-то скажет вам о какой-то свободе на 112, Зике или NewsOne - покажите им это видео. Мы собрали маленькую трешподборку, с гостями и ведущими заблокированных каналов.

Предупреждаем - перед просмотром лучше убрать пищу от экранов.

Как думаете, такая риторика имеет что-то общее со свободой слова?", - спрашивают журналисты.

2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK. Зеленский сообщил об этом решении послам стран "Большой семерки". По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.