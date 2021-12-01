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среда, 01 декабря 2021 20:13

Активисты требуют отставки Зеленского

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Автор: Лилия ДВОРЕЦКАЯ
  Акцию протеста объявили бессрочной
Акцию протеста объявили бессрочной

Участники акции протеста "Защити Украину – останови переворот" объявили ряд требований к действующей власти, среди которых – отставка президента Владимира Зеленского.

Об этом с трибуны объявил представитель оппозиции Юрий Гудыменко, передает Gazeta.ua.

"Мы нуждаемся в полной перезагрузке власти и всестороннем расследовании ее преступлений. Требуем немедленного увольнения с занимаемых должностей Ермака, Демченко и других агентов влияния Российской Федерации.

Мы требуем перевыборов в Верховную Раду для обеспечения формирования государственной коалиции. Мы требуем отставки президента Зеленского", - сказал Гудыменко.

Участники акции возгласами поддержали требования. Скандировали "Зелю - геть!".

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Гудыменко добавил, что оппозиционные силы готовы взять на себя управление страной.

"Мы инициируем создание координационного совета украинской оппозиции, который будет направлять усилия парламентских и внепарламентских сил в духе единства и взаимопонимания. Призываем все государственные силы к совместному формированию такой платформы.

Начинаем бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти и возвращение Украины на путь реформ, освобождения оккупированных территорий и евроатлантической интеграции", – заявил спикер.

Вечером 1 декабря на Майдане независимости началась акция протеста против действий нынешней власти. В центре Киева собрались тысячи людей.

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Дата
01
декабря

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