Ахметов был на дне рождения Шустера, тост был потрясающий - Комаровский

Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние оценивают в $7,6 млрд. Фото: Getty Images

Олигарх Ринат Ахметов был на дне рождения Савика Шустера, который ведет политическое ток-шоу на его телеканале "Україна 24".

Об этом заявил врач Евгений Комаровский сайту "Новое издание", связанному с прокремлевским блоггером Анатолием Шарием.

День рождения праздновали в Литве.

"Он пришел на день рождения. И исчез после этого", - сказал Комаровский.

По словам педиатра, олигарх произносил тост.

"Он сказал потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого. Потому что из-за того, что Савик Шустер не согласовывает с ним ничего и делает, что хочет, потом на него наезжает власть и он теряет деньги", - заявил Комаровский.

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В то же время Комаровский сказал, что Ахметова не было в вильнюсском ресторане, куда Шустер привозил гостей.

"Мы приехали в Вильнюс, и он нас привез в ресторан знаменитый, где провел детство. Конечно, Ахметова там не было", - заявил врач.

1 декабря журналист Михаил Ткач сообщил, что 22 ноября Шустер праздновал в Вильнюсе свой день рождения. Гостями были бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман, Дмитрий Гордон, бывший нардеп Николай Катеринчук, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, экс-советник президента РФ Путина Андрей Илларионов. Одновременно в Вильнюсе находился и Ахметов. По информации журналиста, олигарх обсуждал кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах. Впоследствии Аваков заявил, что не встречался с Ахметовым в Вильнюсе. А Шустер не рассказал о гостях. Бывший глава МВД публиковал фото, на котором он в компании Шустера.