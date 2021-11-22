Аваков заинтриговал фотографией с Гройсманом и Шустером

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото, на котором он в компании экс-премьера Владимира Гройсмана, Дмитрия Гордона, педиатра Евгения Комаровского, телеведущего Савика Шустера и продюсера "Свободы слова Савика Шустера" Павла Елизарова.
Присутствующие на фото позируют с мечами, щитом.
"Да-да, это именно то, о чём вы подумали", - написал Аваков.
Фото снято в Литве, где 19-20 ноября проходил форум "Будущее демократии", сообщила BBC News Ukrainian.
По крайней мере, один из фигурантов фото, Шустер, сообщал, что посетит это мероприятие.
"Привлекает внимание, что участники фото в последние недели критиковали президента Зеленского", – пишет BBC.
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"Мы подумали, что на фото не хватает Рината Леонидовича (Ахметова. - Gazeta.ua)", - прокомментировала фото журналистка Кристина Бердинских.
Сегодня, 22 ноября, Савик Шустер отмечает день рождения, ему исполнилось 68 лет. Телеведущий родился в Вильнюсе.
4 ноября в эфире телеканала "Україна 24" Аваков заявил, что СНБО "штампует санкции", а папки подавали за минуты до заседания.
Также раскритиковал кадровую политику властей.
У Авакова "отставочный синдром", ответили в Офисе президента.
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