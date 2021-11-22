Аваков заинтриговал фотографией с Гройсманом и Шустером

22 ноября Шустер отмечает день рождения. Фото: Facebook.com/arsen.avakov.1

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото, на котором он в компании экс-премьера Владимира Гройсмана, Дмитрия Гордона, педиатра Евгения Комаровского, телеведущего Савика Шустера и продюсера "Свободы слова Савика Шустера" Павла Елизарова.

Присутствующие на фото позируют с мечами, щитом.

"Да-да, это именно то, о чём вы подумали", - написал Аваков.

Фото снято в Литве, где 19-20 ноября проходил форум "Будущее демократии", сообщила BBC News Ukrainian.

По крайней мере, один из фигурантов фото, Шустер, сообщал, что посетит это мероприятие.

"Привлекает внимание, что участники фото в последние недели критиковали президента Зеленского", – пишет BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ни один представитель власти не пришел к Шустеру обсуждать "Вагнергейт"

"Мы подумали, что на фото не хватает Рината Леонидовича (Ахметова. - Gazeta.ua)", - прокомментировала фото журналистка Кристина Бердинских.

Сегодня, 22 ноября, Савик Шустер отмечает день рождения, ему исполнилось 68 лет. Телеведущий родился в Вильнюсе.

4 ноября в эфире телеканала "Україна 24" Аваков заявил, что СНБО "штампует санкции", а папки подавали за минуты до заседания. Также раскритиковал кадровую политику властей. У Авакова "отставочный синдром", ответили в Офисе президента.