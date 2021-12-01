Никаких деловых переговоров: Аваков заявил, что не встречался с Ахметовым в Вильнюсе

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков с врачом Евгением Скомаровским летали в Вильнюс на день рождения телеведущего Савика Шустера. Фото: t.me/AvakovArsen

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не встречался с олигархом Ринатом Ахметовым в Вильнюсе в конце ноября.

И не видел, чтобы кто-то из присутствующих на дне рождения Савика Шустера гостей вел серьезные деловые переговоры. Об этом сообщил 1 декабря в комментарии "Радио Свобода".

"Я вчера увидел, что Ринат Ахметов прилетел в тот же терминал за пять минут до меня, но я при отлете его не видел. Я готов комментировать все, что касается меня. И я отвечу что нет, никаких встреч с Ринатом Леонидовичем в Вильнюсе не происходило", – сказал Аваков.

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Ранее Арсен Аваков выложил в соцсети фото с празднования дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе. На фото, кроме Авакова и Шустера, были экс-премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и врач Евгений Комаровский.

"Я очень опытный человек в этой сфере. И фотографию я выложил хоть и в шутку, но не просто так. Те люди, которые там были и захотели сфотографироваться, не скрывали этого факта. И я не скрывал. На государственных вертолетах я туда не летал и все оплатил за свой счет. И поехал действительно к Савику (Шустеру), и нормально провел там время", – добавил Арсен Аваков.

Журналисты "Украинской правды" провели расследование, что ряд украинских политиков летали в Вильнюс на празднование дня рождения Савика Шустера. Отдельным чартером через Париж в Вильнюсе оказался и Ринат Ахметов. По информации журналистов, Ахметов использовал празднование дня рождения телеведущего в Вильнюсе для "подыскания кандидатов в президенты". .