Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады – расследование

Олигарх Ринат Ахметов летал за границу, чтобы встретиться с лояльными к нему политиками и общественными деятелями.
Цель поездки – избрать будущего президента Украины, а также кандидатов в депутаты Верховной Рады, говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Gazeta.ua.
Журналисты назвали свой материал в стиле последнего фильма Квентина Тарантино "Однажды в Вильнюсе".
22 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото с надписью "Это именно то, что вы подумали", на которой он, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский стоят с доспехами на берегу озера.
Журналисты провели расследование, что все они, а также ряд украинских политиков летали в Вильнюс на празднование Дня рождения Савика Шустера. Отдельным чартером через Париж в Вильнюсе оказался и сам Ахметов.
В столице Литвы также были замечены бывший народный депутат Николай Катеринчук, экссоветник президента РФ Путина Андрей Илларионов, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.
Хотя сам олигарх и не дал ответа на вопрос, откуда такое стечение обстоятельств, однако журналисты выдвинули предположение, что там расписывался пул нового политического сезона.
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На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне и олигарх Ринат Ахметов.
Служба безопасности Украины расследует производство по факту организации отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату государственной власти.
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