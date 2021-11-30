Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады – расследование

Ахметов летал в Вильнюс для избрания будущего президента и депутатов – расследование. Фото: Укринформ

Олигарх Ринат Ахметов летал за границу, чтобы встретиться с лояльными к нему политиками и общественными деятелями.

Цель поездки – избрать будущего президента Украины, а также кандидатов в депутаты Верховной Рады, говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Gazeta.ua.

Журналисты назвали свой материал в стиле последнего фильма Квентина Тарантино "Однажды в Вильнюсе".

22 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото с надписью "Это именно то, что вы подумали", на которой он, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский стоят с доспехами на берегу озера.

Журналисты провели расследование, что все они, а также ряд украинских политиков летали в Вильнюс на празднование Дня рождения Савика Шустера. Отдельным чартером через Париж в Вильнюсе оказался и сам Ахметов.

В столице Литвы также были замечены бывший народный депутат Николай Катеринчук, экссоветник президента РФ Путина Андрей Илларионов, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

Хотя сам олигарх и не дал ответа на вопрос, откуда такое стечение обстоятельств, однако журналисты выдвинули предположение, что там расписывался пул нового политического сезона.

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На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне и олигарх Ринат Ахметов. Служба безопасности Украины расследует производство по факту организации отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату государственной власти.