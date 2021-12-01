Список гостей проверял КГБ: Шустер отреагировал на расследование журналистов о его дне рождения

Журналист и телеведущий Савик Шустер отметил 69-летие с друзьями в Вильнюсе. Фото: t.me/AvakovArsen

Журналист и телеведущий Савик Шустер не раскрывал список гостей на праздновании дня рождения в Вильнюсе.

И никак не прокомментировал информацию о поездке олигарха Рината Ахметова в Вильнюс одновременно с гостями Шустера, пишет "Украинская правда".

Телеведущий отметил, что "кроме конспирологических теорий есть еще и действительность: работа, личная жизнь со своими проблемами и нюансами".

"22 ноября мне исполнилось 69 лет. Дата не круглая, но для меня символическая: 22 ноября 1971 года я отмечал с друзьями 19-летие в родном Вильнюсе. А 23 ноября навсегда покинул СССР. Это произошло ровно 50 лет назад. Вот это для меня - круглая дата и смысл этого путешествия", - объяснил Шустер.

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Поэтому он решил 22 ноября 2021 года быть с друзьями на родине. Он показал им "свою" Литву, рассказал об истории Великого княжества Литовского, которое простирается чуть ли не до Москвы.

Гости узнали, почему в советскую, а затем нацистскую оккупацию Вильнюс называли Северным Иерусалимом, каким символом было кафе "Неринга" для многих диссидентов.

"Современная политика меня мало интересовала в эти дни. Ее я обсуждал в субботу, 19 ноября, во время участия в форуме Future of Democracy в Вильнюсе. Тогда, в 1971 году список гостей моего дня рождения, вероятнее всего, оказался в КГБ. Гэбисты тщательно следили за уезжающими. Сейчас, надеюсь, другие времена и список гостей на дне рождения я оставлю при себе", - добавил Шустер.

22 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото с подписью: "Это именно то, что вы подумали", на котором он, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский стоят с доспехами на берегу озера. Журналисты "Украинской правды" провели расследование, что все они, а также ряд украинских политиков летали в Вильнюс на празднование Дня рождения Савика Шустера. Отдельным чартером через Париж в Вильнюсе оказался и Ринат Ахметов. Ахметов летал за границу, чтобы встретиться с лояльными к нему политиками и общественными деятелями. Цель поездки - избрать будущего президента Украины, а также кандидатов в депутаты Верховной Рады, говорится в расследовании