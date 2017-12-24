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Аграрная партия в лидерах выборов в ОТГ 24 декабря - предварительные результаты

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Аграрная партия в лидерах выборов в ОТГ 24 декабря - предварительные результаты
Аграрная партия выдвигала 713 кандидатов в депутаты и 8 претендентов на должности председателей ОТГ.

На выборах в объединенные территориальнык общины, которые прошли сегодня, 24 декабря, в 51 объединенной общине в 17 областях Украины, Аграрная партия становится одним из победителей среди 42 партий, участвовавших в кампании.

Такие данные предварительного подсчета голосов, сделанного штабом партии.

Аграрная партия улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами в ОТГ, которые состоялись 29 октября 2017, и получила равномерную поддержку во всех регионах. Также ее активно поддержали избиратели в городах. Наибольшую поддержку - около 30% голосов избирателей - кандидаты от Аграрной партии получили, по предварительным данным, в Черниговской, Киевской, Волынской, Винницкой, Одесской областях.

Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик поблагодарил избирателей за то, что, несмотря на сложные погодные условия, они активно голосовали, и заявил, что в партии результатом довольны. Вместе с тем, он мог быть выше, если бы кандидаты от власти и спонсируемые олигархатом политики не использовали грязных технологий.

"Нашим кандидатам угрожали физической расправой и снимали с выборов через коррумпированные суды. Против нас распространяли разного рода "чернуху" даже в "день тишины". Уровень применения админресурса и подкупа избирателей буквально зашкаливал. Однако то, что настоящие лидеры, несмотря на давление, все же решились идти от Аграрной партии, показывает, что политической самоорганизации общества уже не остановить. И высокая поддержка кандидатов от Аграрной партии на выборах в ОТГ - это признак того, что политическая система страны качественно меняется", - прокомментировал результы выборов Виталий Скоцик.

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Всего на этих выборах партия выдвигала 713 кандидатов в депутаты и 8 претендентов на должности председателей ОТГ. Партия участвовала в выборах в 47 ОТГ с 51-ой.

Это уже четвертые выборы, на которых Аграрная партия входит в число победителей, при этом процент поддержки постоянно растет. "Выработка идей, смыслов, программ и реформаторских решений начинается именно с местного уровня, где утверждаются лидеры, работают, а не грабят. И постепенно из этого источника поднимается настоящее наводнение изменений. Олигархические проекты уйдут в прошлое, и им на смену придут настоящие всенародные партии. Только такие политические силы новой формации способны обновить парламент и реализовать долгосрочную стратегию развития Украины", - говорит Виталий Скоцик.

По результатам мониторинга избирательного процесса, на этих выборах явка избирателей была едва ли не самой большой за последнее время - около 55%.

Напомним, на первых местных выборах в 201 ОТГ 29 октября Аграрная партия заняла третье место - 419 ее кандидатов стали депутатами. Из них 391 депутат выдвигался партией - это 12,1% от числа всех избранных депутатов, которые выдвигались партиями. Еще 28 членов Аграрной партии победили как самовыдвиженцы. В органах местного самоуправления уже работает более 4000 депутатов от Аграрной партии.

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