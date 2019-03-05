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вторник, 05 марта 2019 18:03

Аграрная партия будет участвовать в парламентских выборах 2019

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  Аграрная партия Украины официально объявила о том, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся в октябре 2019 года
Аграрная партия Украины официально объявила о том, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся в октябре 2019 года

Аграрная партия Украины официально заявила об участии в выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся в октябре 2019 года. Такое решение было принято во время XIХ очередного Съезда Аграрной партии, который прошел сегодня в Киеве в помещении НСК "Олимпийский".

Председатель Аграрной партии Украины Юрий Крутько отметил, что миссия Аграрной партии в Верховной Раде - это изменение всей системы государственного управления, развитие страны по европейскому принципу "снизу вверх" и завершения процесса децентрализации.

"Нашей главной стратегической целью является участие и победа в парламентских выборах. Мы должны прийти в Верховную Раду с пакетом готовых законопроектов, которые улучшат жизнь граждан. На сегодняшний день кропотливая работа по подготовке законодательных документов является равноценным заданием для партии, не менее важным, чем, собственно, победа на выборах в парламент ", - отметил Юрий Крутько.

  Аграрная партия Украины официально объявила о том, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся в октябре 2019 года
Аграрная партия Украины официально объявила о том, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся в октябре 2019 года

В течение последних трех избирательных кампаний в объединенные территориальные общины Аграрная партия уверенно занимает третье место по количеству полученных депутатских мандатов.

"Украина взяла неотвратимой курс на Евросоюз, а значит, и строить страну, политическую систему и систему государственного управления мы имеем по европейскому принципу. Наша партия в этом направлении имеет больше всех шансов, ведь построена снизу вверх в отличие от других политических сил. Аграрная партия сегодня - это 5000 самодостаточных депутатов, которые являются лидерами в своих средах, и почти 80 000 партийцев по всей Украине ", - отметил заместитель Председателя Аграрной партии Иван Чайковский, выступая перед собравшимися.

Аграрная партия является активным сторонником парламентской формы правления, и не будет поддерживать ни одного кандидата на этих президентских выборах. Политсила сознательно не выдвигала кандидата на должность главы государства, чтобы не уподобляться другим партиям, которые выставляют технических кандидатов и играют в интересах олигархов.

  Аграрная партия Украины официально объявила о том, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся в октябре 2019 года
Аграрная партия Украины официально объявила о том, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся в октябре 2019 года

Заместитель председателя партии Олег Корбан подчеркнул, что украинский дуализм власти не позволяет двигаться стране далее: "пока будет существовать растяжка, когда за исполнение бюджета страны отвечает премьер, а глав обладминистраций, через которых этот бюджет выполняется на местах, назначает Президент - все руководство силовых структур Украины, которые должны контролировать реализацию действующей Конституции и законов Украины, назначает Президент, у нас в стране будет существовать бардак и безответственность во всех ветвях власти ".

Члены Аграрной партии Украины озвучили главное требование к органам государственной власти сегодня "показать настоящее уважение европейским ценностям - провести президентские выборы честно и без нарушений, обеспечить каждому гражданину свободное волеизъявление".

Напомним, Аграрная партия Украины была основана в октябре 1996 года. Политическая сила, прежде всего, представляет интересы среднего класса, того самого важного слоя общества, на котором основывается устойчивое экономическое развитие Украины.

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