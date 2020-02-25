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вторник, 25 февраля 2020 15:42

"Аферист? Кропачев, Носилик. Информацию передам, пусть правоохранители разбираются" - Зеленский поговорил с шахтерами

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&quot;Аферист? Кропачев, Носилик. Информацию передам, пусть правоохранители разбираются&quot; - Зеленский поговорил с шахтерами
Президент все записывал.

Президенту Владимиру Зеленскому пожаловались работники обогатительных фабрик "Украина", "Мирноградська" и "Россия" на их владельца Виталия Кропачева о 5-месячной невыплате зарплат.

Об этом шла речь на совещании работников угольной отрасли во вторник.

"Кропачев - он аферист?" - спросил Зеленский и продолжил: "Все, Кропачев - аферист. Вопрос к правоохранительным органам. Я понял. Потом вы сказали Насалик (бывший министр энергетики и угольной промышленности. -Gazeta.ua). Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются".

Зеленский отметил, что когда ему ставят задачу, он "как дрессированный пес".

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Ранее президент Владимир Зеленский выступил против импорта угля и электроэнергии. Министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю поручил в "кратчайшие сроки" провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

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