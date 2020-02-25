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вторник, 25 февраля 2020 13:04

Зеленский дал срочное задание: никакого импорта угля и электроэнергии

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Зеленский дал срочное задание: никакого импорта угля и электроэнергии
Президент говорит о махинациях в угольной отрасли

Президент Владимир Зеленский выступает против импорта угля.

Об этом он заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли во вторник.

"Импорт электроэнергии. Честно говоря, о каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала - наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия.

И если какая-то марка у нас не добывается, только тогда можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки и импорта этой марки. Поэтому импорту негде сейчас находить место в нашей угольной отрасли", - заявил Зеленский.

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Также президент заявил: "За 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 миллиардов. Странная формула, когда государство вкладывает деньги, а взамен получает убытки. Прекрасно понимаем, кто являются бенефициарами этой формулы. Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самим "смотрящими".

Зеленский сказал о "коррупции на закупках, объемах добычи".

"Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, модернизацию и своевременную выплату зарплат, кто-то зарабатывает миллионы. Я даже сказал бы: зарабатывал. Потому что лавочка должна быть закрыта", - заявил он.

Министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю Зеленский поручил в "кратчайшие сроки" провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

"Отчитаться и передать результаты аудита в правоохранительные органы", - заявил Зеленский.

Также он заявил, что Кабмин должен создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем.

"Да, сегодня Украина производит больше угля, чем может продать. Но это не проблема шахтеров. Должен быть гарантированный рынок сбыта угля - украинские ТЭС. Мы должны понять, сколько угля нам нужно на следующие 10 лет", - сказал Зеленский.

Также он поддержал идею создания госкомитета по угольной промышленности.

"Касательно предложения приватизации Центрэнерго, то надо говорить - вместе с неприбыльными шахтами. Идея прекрасна.

Здесь, кстати, господин Тимченко (гендиректор компании ДТЭК Рината Ахметова. - Gazeta.ua). Вы сегодня были как пример для многих, компания ДТЭК. У меня к вам вопрос. Многие из государственных шахт, и они действительно неприбыльные. И если все сравнивают именно состояние ваших шахт и вклад ДТЭК в отрасль. У меня к вам вопрос. Будете приватизировать? Вы сейчас не уверены, а когда выступали, были уверены. Поэтому если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с поговорю, они будут "За". Тогда должны помочь нам найти таких партнеров, сильных в отрасли, которые могут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт. А если не найдете...",- заявил Зеленский.

Самый богатый человек Украины, олигарх Ринат Ахметов купил виллу на Лазурном побережье во Франции стоимостью 200 млн евро или 5,3 млрд грн. Об этом сообщило британское издание Financial Times.

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