Адвокаты Небесной сотни раскритиковали новое назначение в ГПУ

"Крайне удивляет назначения Мисяка. Это абсолютно неприемлемо". ФОТО: "Слово и дело"

Группа адвокатов, защищающих пострадавших во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, раскритиковала нового председателя департамента процессуального руководства над "делами Майдана" - Виктора Мисяка. В то же время поддержали назначение его заместителем Алексея Донского.

Заявление обнародовали на своей Facebook-странице "Адвокатская совещательный группа".

"Крайне удивляет назначения Мисяка. Это абсолютно неприемлемо, если генпрокурор действительно нацелен на эффективное расследование дел Майдана и достойное представление обвинения в суде.

Виктор Мисяк - в роли протеже Сергея Кизя (экс-заместитель генпрокурора, работал при Юрии Луценко - Gazeta.ua) уже возглавлял управление процессуального руководства по делам Майдана, созданное Юрием Луценко в августе на месте ликвидированного отдела прокуроров. И за это время запомнилось только как правая рука Кизя, полноценно участвовал в саботаже дел", - говорится в заявлении.

Назначение Мисяак адвокатская группа называет знаком для следователей и прокуроров - реальной цели достичь результатов в "делах Майдана" нет.