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пятница, 09 апреля 2021 10:55

Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
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Адвокаты из РФ и оккупированных территорий спланированно подают в ЕСПЧ тысячи заявлений против Украины от имени жителей ОРДЛО. Такая кампания может иметь целью перегрузку ЕСПЧ и дискредитацию его как институции. Среди юристов, которые направляли жалобы - россияне из частной адвокатской компании-партнера Минюста РФ, а также с оккупированных территорий. В частности, юристы организации экс-депутата Олега Царева, которого СБУ обвиняет в госизмене, а также адвокаты, которые подозреваются в фальсификации обращений в международные суды.

Массовая подача жалоб негативно повлияла на статистику, говорится в расследовании "Схем". Именно из-за этого Украина оказалась в тройке стран, где массово жалуются на нарушения прав человека.

Около 6 тыс. жалоб, связанных с военными действиями на востоке, из общих 10 тыс. на рассмотрении ЕСПЧ против Украины, поданы несколькими группами юристов из РФ. Наиболее активная группа - адвокаты частной российской компании "Клишин и партнеры". Один из них - Александр Малахов с 2014 по 2020 год подал 771 жалобу. То есть 130 жалоб за год. При том, что в среднем юристы, профессионально работающие с ЕСПЧ, обычно подают до 20 таких заявлений. От 12 адвокатов юрфирмы "Клишин и партнеры" поступило более 5 тыс. жалоб. То есть, более 75% всех жалоб, которые рассматриваются относительно востока. 18 из них суд уже признал не подлежащими рассмотрению.

Как выяснили журналисты, глава коллегии "Клишин и партнеры" Алексей Клишин – в прошлом член совета федерации собрания парламента РФ. Среди клиентов юрфирмы - ряд российских госструктур, в частности, Минюст РФ. Один из контрактов с этим ведомством заключен с 2015 года на сумму более $600 тыс. со ссылкой на секретное постановление правительства РФ. Исполнителями указаны те же юристы компании, которые массово писали жалобы против Украины.

Другие выявленные журналистами граждане России, которые собирали и подавали жалобы в ЕСПЧ с 2014 по 2017 год – член Общественной палаты РФ Георгий Федоров вместе с братом Владимиром Федоровым. Они были вовлечены в организацию "Право против фашизма", которая публично отчитывалась о массовом обращении в ЕСПЧ. Финансовую поддержку их деятельности обеспечивал "Российский фонд мира". В качестве источников финансирования фонд указывал "добровольные взносы" неизвестных лиц и организаций.

Среди тех, кто подавал жалобы, также юристы с оккупированных территорий. В частности, председатель организации "Справедливая защита" Виталий Галахов, который в 2018 году публично отчитывался о собранных и направленных в ЕСПЧ 2 тыс. жалоб, а в этом году – о 5,5 тыс. Галахов сейчас находится в розыске Офиса генпрокурора, который подозревает его в фальсификациях с заявлениями жителей ОРДЛО. Правоохранители обнаружили около 100 человек, которые сообщили, что на самом деле не подавали заявлений.

В период с конца 2014 до 2016 года по меньшей мере 500 жалоб исключительно против Украины были поданы в ЕСПЧ Юлией Никитиной, которую в российских СМИ назвали юристом общественной организации "Союз беженцев Украины", созданной экс-депутатом Царевым. Упоминание об этой организации есть у копии взломанной электронной почты Саргиса Мирзаханяна - медиатехнолога экс-помощника Владимира Путина Владислава Суркова.

Журналисты нашли также отчеты о распространении публикаций на тему исков в ЕСПЧ. В отдельной переписке кремлевские пропагандисты обсуждали, как подать информацию так, чтобы Россия не считалась лидером антирейтинга по количеству жалоб и навязать общественности мнение о политизированности решений ЕСПЧ.

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Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу. В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-го, а не со времени так называемого референдума.

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