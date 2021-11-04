"Адекватно. Можно задействовать снова" - Ярош о Bayraktar, из которого всыпали российским оккупантам

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Украинская армия может снова применить летательные аппараты Bayraktar TB2 против российского оккупанта на Донбассе.

Об этом сказал советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в интервью Радіо НВ

"Наше командование адекватно воспринимает угрозы, исходящие от российско-террористических войск. И готово для защиты жизней украинских военнослужащих наносить удары всем вооружениям, которые есть в Вооруженных силах Украины", - сказал Ярош.

"Удар был нанесен не по мирным районам, как любят кричать об этом россияне на своих телеканалах. А был нанесен по артиллерийской батарее, которая вела огонь по украинской земле. Поэтому это все нормально, закономерно.

Знаю, что решение принято. В случае необходимости Bayraktar будут задействованы снова", - рассказал советник главнокомандующего ВСУ.

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"Нам нужно защищать нашу родину и давать по зубам этой нечисти, которая пришла на нашу землю", - сказал Ярош.

Также, по словам советника главнокомандующего ВСУ, президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует идти на встречу с президентом страны-агрессора РФ Путиным.

"Я бы на его месте не шел на эту встречу. Прогресса нет и не будет. Для Путина главная задача – уничтожение украинской государственности", – сказал Ярош.

О том, что бывшего нардепа и основателя "Правого сектора" Дмитрия Яроша назначили советником главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного стало известно на этой неделе.

26 октября ВСУ использовали летательные аппараты Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой области. Германия заявила, что обеспокоена применением ВСУ летательных аппаратов. Также об обеспокоенности заявила Франция. Украина защищается от врага и отвечает, заявил Зеленский.