Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ

Ярош опубликовал фото удостоверения советника. Фото: facebook.com/dyastrub

Командующего Украинской добровольческой армии, бывшего нардепа и основателя "Правого сектора" Дмитрия Яроша назначили советником главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.

Об этом Ярош 2 ноября сообщил в Facebook, опубликовав фото удостоверения советника.

"Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего", - написал он.

27 июля президент Владимир Зеленский освободил Руслана Хомчака от должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначил Валерия Залужного.

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В 2013-м Ярош создал общественное движение "Правый сектор", куда вошли ряд патриотических организаций. С апреля 2014 года формировал добровольческие отряды для борьбы с российской агрессией. Участвовал в военных действиях, получил ранение. Позже основал Украинскую добровольческую армию. В прошлом году Ярош предлагал Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность руководителя Трехсторонней контактной группы. Президент проигнорировал.