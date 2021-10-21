Ярош намекнул на связь Кивы с российскими спецслужбами

Ярош назвал ОПЗЖ путинским бандформированием. Фото: Facebook.com/dyastrub

Ветеран российско-украинской войны, политик Дмитрий Ярош намекнул, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива работает на российские спецслужбы.

Об этом Ярош написал в Facebook

"Услышал о том, что Киву исключили из путинского бандформирования ОПЗЖ.

В прошлом году братья по оружию из одной государственной силовой структуры специального назначения, в названии которой присутствует буква "А", предупредили меня о том, что российские спецслужбы дают пять миллионов долларов за то, чтобы я живым попал в их руки на территории Эрэфии", - рассказал Ярош.

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Политик рассказал, что для него "это была не новость, потому что где-то, как минимум, раз в год подобные попытки происходят с 2014 года".

"В этот раз, после отказа "серьезных структур заниматься Ярошем", по информации из надежных агентурных источников, предложение приняла лысая, дебильноватая и психопатическая "особь" с фамилией на букву "К". По-христиански, жаль мне этого недоразвитого путинского увальня", - заявил ветеран.

21 октября Кива в кулуарах заявил, что его исключили из ОПЗЖ представители Юрия Бойко и Сергея Левочкина. В то же время пресс-служба ОПЗЖ заявила, что Киву не исключали из партии. Впоследствии Кива заявил, что его исключение - фейк.