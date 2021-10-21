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четверг, 21 октября 2021 15:59

В ОПЗЖ опровергли, что отпустили Киву

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В ОПЗЖ опровергли, что отпустили Киву
Сам Кива в кулуарах заявил, что его "исключили из партии".

Партия ОПЗЖ опровергла информацию об исключении народного депутата Ильи Кивы.

Об этом говорится в партийном заявлении, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Поскольку народные депутаты Украины - члены депутатской фракции ОПЗЖ являются членами высшего руководящего органа партии - политического совета партии, то любые взыскания к ним могут быть применены исключительно по решению политического совета", - сказано.

Опубликованное в соцсетях видео, на котором Кива подтверждает свое исключение, в ОПЗЖ назвали "манипулятивным" и "смонтированным".

"Действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность", - заявили.

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21 октября Кива в кулуарах заявил, что его исключили из партии представители Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

"Достигли моего исключения из партии. Это их системная работа, которую они вели в течение года", - сказал нардеп.

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