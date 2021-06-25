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пятница, 25 июня 2021 03:34

Я даю шанс олигархам стать бизнесменами - президент

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Я даю шанс олигархам стать бизнесменами - президент
Зеленский рассказал о шансе для олигархов. Фото: hvylya.net

Законопроект о деолигархизации дает шанс олигархам стать настоящими бизнесменами.

"Есть такой принцип: сначала выстрел в воздух, затем в тело. Поэтому я считаю, что выстрел в воздух - это законопроект. Я считаю, "в воздух" - это демократия современная. В Украине не может быть полностью такая демократия, как в старой Европе. У нас нет времени, жизни. Я считаю, что "выстрел в воздух" - это шанс: станьте бизнесменами. Выстрел в тело - это референдум ", - сказал глава государства Владимир Зеленский в эфире программы" VIP с Натальей Мосейчук".

По его словам, принятие этого законопроекта станет положительным шагом, поскольку даст возможность инвестировать средства в Украину.

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"Я считаю, что это им плюс. Они не будут тратить деньги на политику, на политиков, эти деньги они будут тратить на инвестиции. Когда они не олигархи, их инвестиции хочется защищать, потому что их деньги здесь. Если они вернут много денег не в государство, а в инвестиции в государство, не просто в бюджет. Инвестируйте, развивайте бизнес, никто не хочет забирать. Если у вас за границей есть миллиарды, возвращайте", - призвал президент.

2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Предусматривается внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра олигархов, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

4 июня Зеленский заявил, что в случае попыток провалить законопроект о деолигархизации этот вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

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