780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский

Украина ежемесячно перечисляет около 780 млн грн на оккупированные территории. Это пенсии и социальные пособия. А потратить эти деньги на украинские товары люди не могут.

Какие проблемы приходится решать сегодня украинскому Донбассу? Почему у Рината Ахметов там остается высокий уровень доверия? Как не потерять людей на оккупированных территориях, особенно тех, которые ненавидят всех?

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает бывший глава Донецкой области Павел Жебривский, 56 лет.

Написать рапорт об отставке - это было мое решение. Но к нему побудили некоторые вещи и люди. О них говорить нужно с холодной головой. Я не готов. Появилось много критики. Только она не приводит к чему-то продуктивному, - говорит бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Бывший председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский: «На Донбассе начали проект "Украинский донецкий куркуль". Каждый человек, который хотел открыть собственное дело, мог написать бизнес-план, и получить грант до 500 тысяч гривен"

Прошел месяц, как вы оставили Донецкую область. Что изменилось за это время?

На меня включили все говнометы, которые есть в государстве. Первые две недели спал по два часа в сутки. Было очень обидно. Какой-то надрыв в душе. Вместо того, чтобы получить помощь страны, чтобы каждый начал что-то делать, чтобы туда вернулась Украина, мы получили совсем другое. Я пять месяцев был на войне. Затем перерыв - работал в Киеве. Потом три года в Донецкой области. Бойцу, который идет на ротацию, нужна психологическая реабилитация. Мне тоже.

На меня включили все говнометы, которые есть в государстве. Первые две недели спал по два часа в сутки

Донетчина не отпускает?

Каждое утро мне докладывали о ситуации на фронте, в области. Если сейчас нет звонков, думаешь - как это? Рабочий день начинался в семь утра и заканчивался не раньше восьми вечера. Часто спал по три-четыре часа. В год наматывал по 120 тысяч километров по области. 12 дней работал. А на два дня приезжал в Киев. Три года семью не видел. Мы с командой определились: наша цель - возвращение Донецкой области в единое украинское пространство. Но сразу не понимали - только в Facebook напишу, что сарайчик разрушили, - телефон пресс-секретаря обрывается с просьбами прокомментировать. А когда школу открыли на 1200 детей, это никому не интересно. Меня поражало: приезжают международники и на 50-100 тысяч гривен что-то делают. В СМИ – ажиотаж. А в школу вложили 50-70 миллионов гривен, и ничего не слышно. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Экс-глава Донетчины Павел Жебривский: "Построить коммунизм в отдельно взятом колхозе нельзя. Без наведения порядка в стране освобождения временно оккупированных территорий маловероятно"

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Каким вы увидели Донбасс в 2015 году?

Увидел растерянных людей. Которые не понимали, что дальше, куда двигаться и как. Бывшие вожди выехали из Донбасса. Хотя через свои предприятия, через экономику до сих пор влияют на процессы. Нам удалось что-то изменить. Создали проект "Украинский донецкий куркуль". Каждый человек, который хотел открыть собственное дело, мог написать бизнес-план, и получить грант до 500 тысяч гривен. В прошлом году появились 136 таких "куркулей". И более 50 в этом году. Начали возрождать историю и культуру области. Люди выяснили для себя, что их край имеет более давнюю и глубокую историю. Эти зерна, которые мы засеяли - культурные проекты, - прорастут. Если будет государственная политика Киева, Краматорска или в будущем снова Донецка, то за пять-семь лет мы еще поспорим, кто больший патриот - дончане или львовяне.

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Вы сказали, люди были растеряны. Что им помогло собраться?

Мы задали направление. Делали реальные дела - строили, восстанавливали экономику. Когда-то "риги" рассказывали: "Демократы - это бла-бла-бла, а мы строим". Мы объединили и дело, и идеологию. Потому что без формирования украинского единой политической нации сформировать успешную Украину невозможно. Почему поляки провели успешные реформы? Потому что он сначала поляк, а потом коммуняка или правый. У них есть три объединяющие вещи - религия, язык, культура. Столбы, которые сформировали польскую нацию. У нас с этим гораздо труднее, потому что мы не является ни моноэтнической страной, ни монорелигиозной. Поэтому надо строить политическую нацию (политическая нация - совокупность граждан страны, независимо от этнического происхождения, языковой или конфессиональной принадлежности. - gazeta.ua). Автор: Тарас ПОДОЛЯН Экс-глава Донетчины Павел Жебривский: "В начале я убеждал, что надо сделать вывески на украинском языке. Говорили, денег нет в бюджете. И люди не воспримут. Тогда я придумал такую конфету - кто сделает это первым, получит социально-экономическое развитие города 30 миллионов гривен"

Когда-то "риги" рассказывали: "Демократы - это бла-бла-бла, а мы строим". Мы объединили и дело, и идеологию

Как ситуация в области изменилась за три года?

Никто из живущих на украинском Донбассе не стремится в ДНР. 15-20 процентов хотят вернуться в СССР. Процентов 30 - патриотическое ядро. Думаю, что в центральной Украине не в каждой области есть такой процент. Подтверждением этого являются слова Ходаковского (Александр Ходаковский - бывший командир спецподразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области, экс-глава "службы безопасности" ДНР. - gazeta.ua). "Куриный генерал" Захарченко (главарь ДНР Александр Захарченко к войне руководил филиалом столичной фирмы "Гавриловские цыплята". - gazeta.ua) говорил, что возьмет Киев, а потом Лондон. На это Ходаковский ему ответил: "Ты в Краматорск зайди и из-за каждого угла по тебе будут стрелять". 50-55 процентов - люди, с которыми нужно работать. Достучаться до сердца, души, головы. Но каждый успешный проект на Донбассе будет увеличивать патриотическое ядро.

Когда люди поверили?

Около 93 процентов дончан имеют патерналистские настроения, по социологии. Пробить это трудно. На первых порах было мало желающих получить гранты на открытие собственного дела. А надо было только написать проект. Один мужчина получил деньги на ферму. Ему родственники с той стороны звонят, правда ли это. В этом году более 2500 детей с временно оккупированной территории учились в наших школах. С 1 сентября количество этих учеников как минимум удвоится.

50-55 процентов - это люди, с которыми нужно работать. Достучаться до сердца, души, головы

Вы помогали деньгами населенным пунктам, которые декомунизировались. Это один из способов стимулировать регион к украинскому?

Конечно. В начале я их убеждал, рассказывал - надо сделать вывески на украинском языке. Говорили, денег нет в бюджете. И люди не воспримут. Тогда я придумал такую конфету - кто сделает это первым, получит на социально-экономическое развитие города 30 миллионов гривен. Второй – 20 миллионов, остальные - по 10. За первенство боролись Дружковка и Покровск. Дружковка выиграла. Сопротивления не было ни в одном городе. Как-то один большой начальник приехал в Мариуполь. Ему из зала говорят - а можете на русском. Он - давай. Тогда говорит: "Ну как я?" Отвечаю: "Супер, ты меня отбросил на полгода назад". В Донецкой области все понимают украинский. Я хотел бы, чтобы полицейский, прокурор, СБУ и армия были обязаны разговаривать на государственном языке. Детсад, школа, университет - должны быть украиноязычными. А людей, которые пользуются русским, нельзя унижать или ограничивать. Но их дети и внуки уже будут разговаривать на украинском.

Ринат Ахметов сохранил влияние на Донбасс?

Безусловно. Прежде всего, там, где расположены его предприятия. На Мариуполь - где "Азовсталь" и завод Ильича (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. - gazeta.ua), сопутствующие прeдприятия. Там работает более 50 из 500 тысяч населения. То есть каждый десятый. А еще есть пенсионеры, которые связывают себя с заводами. Ахметов имеет влияние на Доброполье, где работает его холдинг из шести шахт. На Авдеевку, где коксохимический завод. Где его агрохолдинг Harvest. Там большой банк земли (97 тыс. га. - gazeta.ua). И как бы мне этого не хотелось, по социологии, - он остается наиболее влиятельным лицом в Донбассе.

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В чем это проявляется?

Родители готовы платить взятки хедхантерам, чтобы ребенок пошел работать на частную шахту, там высокие заработки. Хотя это адский труд. Тот, кто дает работу, пользуется авторитетом у людей, работающих на этих предприятиях. Кроме этого, Ахметову принадлежат телеканалы - ТРК "Украина", "Донбасс", два канала в Мариуполе. Он предоставляет гуманитарную помощь в регионе.

Как использует это влияние?

В исполком Радикальной партии ушел бывший директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. И тот же мэр Мариуполя, который работал эйчером на горно-металлургической компании "Метинвест". Он не был ни известным, ни публичным человеком. А за короткое время победил на выборах с 70 процентами поддержки.

Автор: Facebook Экс-глава Донетчины Павел Жебривский: «На восстановление Донбасса из международных денег зашли копейки. Есть вопрос доверия к украинской власти. Нам нужно идти по пути фонда "Укрытие": международные партнеры пусть контролируют деньги. А украинская сторона должна взять на себя технологическое содействие" Ощущаются предвыборные настроения в области?

Там на первых позициях партия "Наш край". И я думаю, что это хуже, чем Партия регионов. Ключевая проблема в том, что партии, которые заявляют о себе как национал-демократические, очень мало занимаются партийным строительством.

Ахметов сохраняет влияние там, где расположены его предприятия. В Мариуполе, Доброполье, Авдеевке

Почему?

Леонид Кравчук недавно в интервью сказал, что Донетчина и Луганщина - это некая общность. Что им надо дать автономию. Хочется сказать, Леонид Макарович, вы были плохим президентом, потому что не знаете своей страны. И все очень упрощаете. Донетчина - это Украина. Мы говорим, пишем, трындим, но не осознаем, что там живут украинцы. Если бы хотели победы, то каждый город, каждая область, взяла бы по громаде из Донбасса в партнеры. И работали. Идеологических партий нет. Есть проекты. Политику воспринимают как технологии. На Донбассе есть запрос на политическую силу, которая будет говорить откровенно. Но это должно болеть. Я займусь формированием идеологической правой партии. И на Донетчине будут серьезные структуры этой политсилы.

На эти выборы?

Мы будем готовиться к парламентским выборам 2019-го.

Леонид Макарович, вы были плохим президентом, потому что не знаете своей страны. И все очень упрощаете

Говорите о высоком уровне доверия к Ахметову. Но когда началась война, его упрекали, что пустил ее на Донбасс. Больше так не думают?

Природа не терпит пустоты. Чтобы там была демократия, надо работать над демонополизацией экономики. Если этого не делать - 90 процентов экономики края и дальше будет в руках пяти семей. И тогда возвращение к партии а-ля регионов - неизбежно. Если бы пришел крупный бизнес, создал рабочие места, дал немного больше заработную плату, чем у Ахметова. Все. Надо делать высокотехнологическую экономику.

Сейчас мало кто инвестирует в крупные проекты.

А кто из патриотических украинцев пришел туда делать бизнес? Вкладывает инвестиции? Создает рабочие места? Думаете, у меня была очередь? Нет. Сидим в Киеве в классном кафе, курим: "О, эта Донецкая область какая-то не такая, почему они не стали патриотами?". Какие к черту патриоты? Если каждый день шандарахкають. Когда в той Жованке нет дня, чтобы не стрелял миномет (село Жованка находится на передовой, у КПВВ "Зайцево". Одна его часть подконтрольна Украине, вторая - боевикам. Власть осталась на той стороне, а также школа и фельдшерский пункт. - gazeta. ua). Часть людей на линии разграничения ненавидят всех. Потому что их убивают и по ним стреляют. И я не видел министров много, которые приезжали бы туда хотя бы раз в квартал.

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Вам часто приходилось идти на компромиссы?

Меня упрекали, что сотрудничаю с так называемыми мэрами-сепаратистами. Если не работать - я не на мэру поставлю крест, а на жителях города. А преследовать и наказывать сепаратистов должны СБУ, прокуратура, суды. В Донецкой области нужно сформировать новую украинскую донецкую элиту. Это "куркули", руководители предприятий, директора школ. Они должны стать узнаваемыми, уважаемыми, которых будут избирать.

Где брали средства на такие проекты?

Когда я приехал в Донецкую область - бюджет развития был 15 миллионов гривен. Это ничто. А оставил - текущими полтора миллиарда и на депозитах три. Дополнительные деньги положил на депозит в государственный банк. До конца года область получит 208 миллионов гривен. Это еще одна школа. А некоторые "эксперты" и министры начали обвинять, что неэффективно используем деньги. Дескать, на счетах лежат. Часто Донетчину и Луганщину области сравнивают с другими регионами. А так нельзя. 70 процентов интеллектуального потенциала - всегда были в области. Большинство институтов - в областном центре. А у нас его нет. 35 процентов мест в облгосадминистрации вакантны. Люди приходят - но выбрать сложно. В Краматорске не было бюрократической школы - в хорошем смысле.

Украинский архетип - невероятный. Если ввести прозрачные правила общественной жизни, то "азиатские тигры", по сравнению с Украиной, будут "жалким лепетом на лужайке"

Очевидно, кадров не будет хватать и после освобождения Донбасса.

Я надеюсь, что много нынешних переселенцев вернутся после освобождения. 25-30 процентов людей, которые уехали, не готовы к этому. Но остальное - это наш золотой запас.

В Грузии в 2000-х годах после грузино-абхазского конфликта для переселенцев строили коттеджные городки. Почему в Украине нет масштабной жилищной программы?

Грузинам на ту программу дали деньги международные организации. Для Украины - это огромные суммы. Однако проблему надо решать. Мы предлагали в 2016 году деньги, которые перечислили в муниципалитеты Донецка, Енакиево, Макеевки, вернуть в центральный бюджет. 1,2 миллиарда гривен так и не отдали Донецкой области. А была идея их использовать на жилищную программу. Мне обещали, а потом сказали, что я неправильно понял. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Бывший председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский: "Только украиноненавистник может предлагать отрезать Донбасс. А завтра кто-то захочет Закарпатья, Черновцы. Останемся в Украине в «галицком княжестве"

Какая самая большая проблема Донецка и Луганска?

Наверное, такая, как и во всей стране: отсутствие единых правил игры. Украинский архетип - невероятный. Если ввести прозрачные правила общественной жизни, то "азиатские тигры" (новые индустриальные государства Азии - Сингапур, Гонконг, Республика Корея и Тайвань, демонстрирующие высокие темпы экономического роста. - gazeta.ua), по сравнению с Украиной, будут "жалким лепетом на лужайке". Это то, чего не хватает Украине.

Сидим в Киеве в классном кафе, курим: "О, эта Донецкая область какая-то не такая, почему они не стали патриотами?"

Идет постоянное движение населения на оккупированных и подконтрольных Украине территориях. Сейчас жители с оккупированных районов будут получать пенсии в спецотделениях Сбербанка. Как вы оцениваете это движение?

На неделю - от 160 тысяч до 210 тысяч человек в Донецкой области пересекает линию разграничения. Потому что разрезали по живому. Будут ездить. И останавливать это движение не надо. Люди приезжают сюда и видят, что все меняется, здесь есть развитие. Но. Там есть до 300 тысяч пенсионеров. Средний размер выплат в Донецкой области - 2600 гривен. Получается, ежемесячно мы даем туда 780 миллионов гривен. И говорим: "Но не дай Бог ты приобретешь украинские продукты или одежду. Бери деньги - и покупай кацапское или белорусское". Мы идиоты? Так называемые борцы с так называемой контрабандой - это преступники. Вспомните блокаду (в январе 2017 года активисты и ветераны АТО перекрыли железнодорожное грузовое сообщение с неподконтрольной частью Донбасса. В марте того же года, по решению Совета нацбезопасности и обороны, временно запретили перемещение товаров через линию разграничения. - gazeta.ua).

Это другое.

Нет. Донецкий металлургический завод, Донецксталь, Енакиевская, Старобешевская ТЭС, Зуевская ТЭС, Луганская, угольные шахты были перерегистрированы на подконтрольной территории. Около 300 тысяч работников получали заплати на карточки в Украине. Они платили налоги, в том числе военный сбор. Некоторые комплектующие под контролем СБУ и пограничников поставляли туда. Оттуда - продукция. Металл шел на экспорт и давал валюту в украинский бюджет. И антрацит на украинские ТЭС. Теперь валюты нет, антрацит покупаем в России, США, Австралии. Шахты и многие заводы закрылись. Единственное место работы для людей - воевать. 10 тысяч семей перешли рубикон. И будут бояться Украину. Это отложена проблема.

Россия накроется медным тазом и нам придется забирать наши земли: Воронеж, Ростов, Курск, Брянск, Краснодарский край. Там ментально наши люди

Автор: Facebook Бывший председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский: "Только украиноненавистник может предлагать отрезать Донбасс. А завтра кто-то захочет Закарпатья, Черновцы. Останемся в Украине в «галицком княжестве" Некоторые сравнивает Донбасс с раковой опухолью, которую надо отрезать. Это возможный сценарий?

Только украиноненавистник может предлагать такие вещи. На оккупированной территории тоже есть патриоты Украины. Отдать часть Донецкой, Луганской областей, Крым. А завтра кто-то захочет Закарпатья, Черновцы. Подумаешь, в Берегово живут украинцы венгерского происхождения. Давайте им отдадим, и проблем не будет с языком преподавания в школах? Слушайте, тогда остановиться нельзя. Останемся Украиной в "галицком княжестве". Представь, что там твои папа и мама. Отдать их? За каждую душу надо бороться. Рано или поздно Россия накроется медным тазом и нам придется забирать наши земли: Воронеж, Ростов, Курск, Брянск, Краснодарский край. Там ментально наши люди.

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Как восстанавливать Донбасс?

Европейцы, американцы пока переосмысливают то, что произошло. На восстановление региона из международных денег зашли копейки. У нас есть фонд по восстановлению мира на востоке Украины. Но там ноль - и никто не собирается вкладывать в него. Есть вопрос доверия к украинской власти. Нам нужно идти по пути фонда "Укрытие" (для строительства саркофага над разрушенным четвертым реактором Чернобыльской станции был создан фонд "Укрытие". Его распорядителем стал Европейский банк реконструкции и развития. С 1997 года взносы сделали 40 стран. Возведение Арки обошлось в $1,6 млрд. - Gazeta.ua). Для построения саркофага над Чернобылем собрали 2,2 миллиарда долларов. Чтобы в наших международных партнеров не возникало сомнений, пусть их специалисты контролируют деньги. Украинская сторона должна взять на себя технологическое содействие.

Как заставить Россию заплатить?

Это произойдет не сегодня и не через год. 5-10 лет и мы эти компенсаторы должны получить от России. А на первом этапе должны привлекать фонды.

Как-то приехал Порошенко. Шучу: "Видишь, Петр Алексеевич, был дождь. Я договорился - и болото высохло". Он говорит: "Нет, Павел. Погода делается в Киеве"

Автор: Facebook Бывший председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский: "На Донбассе существует запрос на политическую силу, которая будет говорить откровенно. Но это должно болеть" Что считаете своим самым большим успехом в Донецкой области?

Могу назвать молодежные центры, "куркулей", учительские коллективы опорных школ - кому удалось помочь восстановить в себе украинца. Надо вернуть Донбасс в единое украинское пространство. А дороги, школы - это средства. Нам удалось из людей с разной подготовкой сделать хороший коллектив руководителей департаментов в военно-гражданской администрации. Социальная служба - открыли прозрачные офисы. Создали 5 центров предоставления административных услуг и на выходе еще 7. Задание: чтобы ЦНАП был в каждой громаде. Готовили пять индустриальных парков - Лиман, Константиновка, Славянск, Покровск, Краматорск. А также Мариуполь. Наша задача создать площадку для прихода иностранного инвестора. Когда закончится война, они должны зайти и демонополизировать экономику.

Расскажите о своих просчетах.

Ключевая задача - построение гражданского общества. А это создание ассоциаций людей, объединенных идеей. Это молодежь, учителя. Я только в последний год начал заниматься этим. Если бы начал хотя бы в 2016-м, процессы были бы необратимы.

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Что будет с Донбассом? Каков ваш прогноз на ближайшие пять лет?

Как-то приехал Порошенко. Шучу: "Видишь, Петр Алексеевич, был дождь. Я договорился - и болото высохло". Он говорит: "Нет, Павел. Погода делается в Киеве". Это правда. Судьба Донецкой и Луганской определяется в центре. Построить коммунизм в отдельно взятом колхозе нельзя. Без наведения порядка в стране освобождения временно оккупированных территорий маловероятно.

Что забрали в Киев из Краматорска?

Мотанки. Глыбу угля привез. Герб Донецкой области с девизом "Возможность доказана делом". Портрет кошевого атамана Запорожской Сечи Ивана Сирко, который мне там нарисовали.