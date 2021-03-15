3 закрытых телеканала координировали из Кремля - нардеп

Телеканалы выключили в феврале.

Координацией закрытых в Украине телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK занимался Кремль. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Телеканалы, которые связывают с кумом президента РФ Владимира Путина, нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, курировал заместитель председателя Администрации Путина Алексей Громов, сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на депутата.

"Мы входим в регулярный формат работы Совета национальной безопасности и обороны. СНБО собиралось постоянно, просто в закрытом режиме. Приведу пример. Закрытие телеканалов, которые координировались через господина Громова. Это заместитель в Администрации президента России, который отвечает за медианаправление", - рассказала Марьяна Безуглая.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", Newsone и ZIK. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются к нардепу из ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 16 февраля СБУ объявила о подозрении Анатолию Шарию по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. 19 февраля СНБО ввела санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.