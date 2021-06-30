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среда, 30 июня 2021 15:24

22% украинцев подверглись российской пропаганде в вопросе НАТО

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22% украинцев подверглись российской пропаганде в вопросе НАТО
Сейчас Украина и НАТО - партнеры.

22% украинцев, по данным социологического исследования Центра Разумкова, считают Североатлантический альянс "агрессивным военным блоком". Подобные утверждения об "агрессивном" НАТО распространяет кремлевская пропаганда.

48% опрошенных украинцев называют НАТО союзником.

НАТО, по мнению большинства украинцев, является в первую очередь или оборонительным союзом (48%), или миротворческой организацией (17%), сообщает "Інтерфакс-Україна".

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38% опрошенных считают, что НАТО - ни союзник, ни противник, а 7% - противник.

Положительные оценки характера Альянса доминируют во всех возрастных категориях. В частности, респонденты в возрасте от 60 лет более склонны считать НАТО оборонным союзом (44%) и миротворческой организацией (14%).

Социологи опросили 2021 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Погрешность исследования - 2,3%.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией.

В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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30
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