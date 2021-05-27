109 украинцев эвакуировали из Сектора Газы

Вместе с украинцами эвакуировано граждан Молдовы и Болгарии. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил успешное возвращение в Украину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из Сектора Газа. Самолет с ними утром приземлился в Киеве, сообщает сайт главы государства.

Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии.

Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет и территориальную целостность от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни. Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины. Поэтому паспорт с сине-желтым флагом - это залог того, что государство не покинет своего гражданина один на один с бедой, сообщает сайт президента.

Для организации эвакуации украинский МИД и дипломаты провели ряд непростых переговоров.

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25 мая Министерство иностранных дел Украины начало эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Граждане прошли границу с Египтом. На автобусах их отвезли в Каирский международный аэропорт. Уехать людей заставили постоянные обстрелы. Некоторые, во время военной операции, потеряли свои дома.