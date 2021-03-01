1 день остался на следствие по делу Татарова

Следствие должно или завершить расследование, или составить обвинительный акт, или закрыть дело. Фото: pexels.com

1 день остался для следствия по делу о взятке, где фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

"25 февраля один раз суд уже продлил сроки. Но почему-то в пятницу следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора повторно подали ходатайство на продление. Сегодня им вдруг отказали. Почему они подали второй раз - непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения к суду с одним и тем же вопросом", - сказал адвокат другого подозреваемого по делу Максима Микитася Артур Габриелян, передает "Украинская правда".

Правоохранители должны либо завершить расследование, или составить обвинительный акт, или закрыть дело.

По состоянию на 14:00 подозреваемым не передали обвинительный акт.

На рассмотрении суда находятся жалобы 2-х фигурантов на подозрения - Татарова и эксперта Константина Дубоноса. Шевченковский райсуд Киева отказался продлевать сроки. Следствие просило об этом дважды. Правоохранители объясняли, что сейчас в деле продолжается экспертиза.

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Габриелян сказал, что 25 февраля против продолжения не выступала ни одна из сторон. Но суд отказал следствию. 1 марта судья тоже отказала в продолжении. Объяснила, что не может вынести решение, которое будет противоречить предыдущему.

1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Она касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова. Национальное антикоррупционное бюро третий раз пытается вытребовать у Офиса генпрокурора дело по подозрению Татарова. В Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Татарова, поскольку досудебное расследование в ней должна проводить СБУ.