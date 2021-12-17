Зеленского подвергают жесткой психологической манипуляции

Владимира Зеленского обвиняют в нарциссизме. Подсчитали, что 26 ноября во время пятичасового пресс-марафона он 74 раза сказал слово "я". На мой взгляд, вывод, будто наш президент уже в плену мании величия, некорректен. Учитывая общий контекст – раздражительность, агрессивность, постоянные требования, чтобы журналисты относились к нему с уважением, следует говорить о другом: Зеленский не уверен в себе. У него нет ощущения, что его воспринимают всерьез. Он оглядывается вокруг и с удивлением замечает: в нем не видят президента, в глазах собеседников он до сих пор, в лучшем случае, прикольный Вова Зеленский. И эта ситуация вызывает у него негодование. И потому он обижается, а еще жалеет себя.

Когда Зеленский выступал на сцене и появлялся в фильмах – его любили. И что интересно, у него не было звездной болезни. Журналисты, которые общались с ним еще несколько лет назад, отмечают, что он был открытым и дружелюбным человеком. И этим положительно отличался от других актеров Студии "Квартал-95". А знаете почему? Он был на своем месте и знал себе цену.

Люди, имеющие представление, как делается шоу-бизнес и сколько усилий нужно приложить, чтобы из команды КВН сделать коммерчески успешный проект, – относились и, наверное, до сих пор относятся к нему с уважением. Чтобы шутками зарабатывать на жизнь и давать работу еще десятку человек – для этого действительно нужно иметь талант. И при этом, что важно, банально не быть лохом. Таким симбиозом черт обладает не каждый актер. А Зеленскому он присущ. И поэтому он преуспевал в индустрии развлечений. И этот успех был заслуженным.

Но Владимир Зеленский сошел со сцены в зрительный зал и устроил политическое реалити-шоу. А это несколько другой жанр. Здесь правила и критерии другие. Он ожидал аплодисментов, а подвергся только критике и претензиям.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

14 декабря бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. Хронометраж разговора – более трех часов. Но они достойны пересмотра. Интервью уже разобрали на цитаты. Впрочем, комментаторы не акцентировали внимание на важной психологической детали, на которую обратил внимание Богдан: Зеленский мыслит шаблонами шоу-бизнеса. На сцене и в кино слово и жест, отдельно взятая сцена и их последовательность – ценны сами по себе. Они – средство достижения художественного эффекта и эмоционального отклика аудитории, но ведь они и цель. Искусство не изменяет мир, а только пробуждает эмоции. Максимум – дотягивается до чувств человека и побуждает задуматься о своей жизни. И в этом смысле искусство самодостаточно и не терпит дидактики.

Зеленский мыслит шаблонами шоу-бизнеса

Вся жизнь Зеленского прошла на сцене и кинематографических площадках. Он чувствует и мыслит как человек из шоу-бизнеса. И странно было бы, если бы, говоря языком психологии, его когнитивные и аффективные сферы были другими. Запилить видосик, – это я уже цитирую Богдана, – для Зеленского и значит сделать. Бросить слово, создав медийный эффект, и значит управлять государством. Он не понимает, что после каждой его даже непроизвольной реплики с мест должны взрываться тысячи чиновников, чтобы отразить сказанное в законах, постановлениях и указах. Воплотить в финансовых потоках. А те, в свою очередь, материализовать в оборотах турбин и киловаттах энергии, товарах и услугах, прокурорских производствах и передислокациях военных подразделений. Не понимает, что его слово – не конечная цель, а лишь средство, сдвигающее ход государственной машины. Но чтобы эта машина вращалась, нужны контроль и ответственность. А это уже не праздник, а медленная работа аппарата, которую президент не понимает и которой сторонится. А еще поток его сознания – игра слов и скетчи – не поддается переводу на юридический язык. Противоречивые эмоции, по-видимому, переживают чиновники после каждого видео-обращения.

Зеленский стал президентом с имиджем простого парня, которого хочется дружески хлопнуть по плечу. С которым можно побегать между струями фонтана, а в жаркий день выпить разливного пива из пластикового стаканчика, стоя среди улицы в тени развесистого дерева. Прикол в том, что таких простых ребят чертовски много у каждого пивного ларька. Но ни один из них никогда не станет президентом.

Зеленский стал президентом с имиджем простого парня, которого хочется дружески хлопнуть по плечу. С которым можно побегать между струями фонтана, а в жаркий день выпить разливного пива из пластикового стаканчика, стоя среди улицы в тени развесистого дерева. Прикол в том, что таких простых ребят чертовски много у каждого пивного ларька. Но ни один из них никогда не станет президентом

Тогда имидж Зеленского не противоречил его Я. Был подлинным. Оставим за скобками все политтехнологические факторы – узнаваемость личности и положительные коннотации образа. Потому что, кроме образа, было и другое – ожидания, которыми жила страна. Победа Зеленского действительно была "электоральной революцией". Зеленский – и здесь нет никакого преувеличения – стал продолжением Евромайдана. Попыткой страны вырваться из бессмысленной бесконечности коррумпированных режимов. Провинциальной беспросветности. Тщетности революций и контрреволюций. Надеждой запрыгнуть, наконец, в нормальную жизнь. И, наконец, не видеть на экранах телевизоров чиновничьи рыла – подлинные иллюстрации из гоголевских "Мертвых душ".

За последние годы уже подзабыли все прелести президента Петра Порошенко. Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности, попытка продавить в Верховной Раде закон об "особом статусе" Донбасса. Бонусом – инфляция, падение гривны, обвал банков. Коррупционные скандалы. Немыслимое по масштабу подлости обращение с Михеилом Саакашвили. Нападения на Савика Шустера, программа которого перекочевала в YouTube. И вдобавок – повсюду сущий и неприкосновенный Виктор Медведчук – медиамагнат и единственный переговорщик с Москвой. И с такими достижениями Порошенко надеялся на победу?

Голосуя за Зеленского, страна рубила гордиевый узел всех договорняков и клановых игр. Начинала с чистого листа. С надеждой. Неопределенной, беспочвенной. Но надеждой. Зеленский олицетворял эту абсолютно большевистскую попытку разрушить старый мир и азартно приступить к строительству нового. Страна была согласна на попытки и ошибки. И смотрела на нового президента, как на Крошку Цахеса – удивленно, с широко закрытыми глазами. И очень долго не теряла веры в правильность выбора.

В интервью Богдана есть интересный фрагмент: единственное, чего я не могу ему простить, – предательства идеи. Мы хотели построить новую страну. А он упустил шанс.

В интервью Богдана есть интересный фрагмент: единственное, чего я не могу ему простить, – предательства идеи. Мы хотели построить новую страну. А он упустил шанс

В рассуждениях Богдана есть немало натяжек. Есть иронические эскапады, сказанные вроде бы всерьез, и шутки, которые лучше бы оставались только шутками. Но процитированным словам я верю. Думаю, бывший руководитель ОП действительно жил идеей построения новой страны. Но у меня есть сомнения, что сам Зеленский имел представление о том, какие общественно-политические и экономические реформы он хочет воплощать. Создалось впечатление, что в диалогах с Богданом он его просто зеркалил. На курсах актерского мастерства есть такое упражнение на эмпатию – повторение движений и мимики партнера. Актер Зеленский был рядом с Богданом таким, каким хотел его видеть. Но в других кругах – зеркалил другие идеи, эмоции и ожидания. Он не хамелеон, а только профессионал.

В настоящее время Зеленский переживает глубокий психологический кризис. Страна рассыпается. Ему рассказывают: "все пучком". И он верит. Вернее, убеждает себя, что верит. Но одна из нейронных связей нашептывает: кругом полная лажа. Энергетический кризис, который может обернуться техногенными катастрофами. Заоблачные цены на газ и уголь, а значит, и неконкурентноспособность перерабатывающей промышленности. Отсюда неизбежно сокращение рабочих мест, покупательной способности и налоговой базы. Плюс рост тарифов до абсолютно неподъемного для населения уровня. Полнейший провал во внешней политике. США, Германия, Франция перешли от диалога до ультиматумов: Минские договоренности в российской интерпретации следует выполнять. Порошенко уже пробовал. Потратил на это пять лет. Теперь очередь Зеленского мошенничать и пытаться обмануть всю страну.

Зеленский переживает глубокий психологический кризис. Страна рассыпается. Ему рассказывают: "все пучком". И он верит. Вернее, убеждает себя, что верит. Но одна из нейронных связей нашептывает: кругом полная лажа

Президент и не подозревает, что делать с экономикой. Даже не представляет, как выполнить требования Путина-Байдена, Шольца-Макрона. Как предотвратить социальное недовольство и прогнозируемые протесты. Медийный опыт подсказывает ему, что нужны положительные новости – история успеха. Но не все журналисты согласны "фильтровать" подачу информации. И Зеленский прибегает к самому худшему из возможных решений: объявляет бойкот телеканалам "Украина" и "Украина 24". Чиновникам и народным депутатам от "Слуги народа" запрещено появляться в студиях. И это заблуждение. По данным опроса, проведенного в ноябре Киевским международным институтом социологии, 49,6% респондентов считают, что в основе решения – нетерпимость к критике, и только 20,2 – предвзятость телеканалов. Потерпела крах и распиаренная программа деолигархизации. По данным КМИС, 36% опрошенных считают это популизмом; 20,7 – попыткой взять под контроль телеканалы, принадлежащие олигархам; 18 – шагом к справедливости; а 17,5 – желанием Зеленского и его окружения переделить собственность и стать олигархами.

Информационная война работает против президента. Самый показательный пример – "Вагнергей" – скандал, подробно освещавшийся телеканалом "Украина 24". Октябрь: с темой осведомлены 51,5% опрошенных. Ноябрь – уже 65,7. Причем, 37,4% уверены: слив информации произошел из ближайшего круга президента, 20,3 – что это лишь проявление непрофессионализма высшего политического руководства Украины. И не скажешь, какой из вариантов для президента лучше: одни считают, что он приблизил к себе российского шпиона и защищает его, а другие называют просто профнепригодным.

Информационная война работает против президента

Негативизм нарастает быстро. По исследованиям КМИС, только за месяц с 61,7% до 65,9% выросла доля лиц, которые убеждены: дела в стране движутся в неправильном направлении. В то же время с 22,7 до 18,6 снизился процент оптимистов.

Конфликт со СМИ не помог и персональному рейтингу Зеленского. Уже в декабре 2020 года КМИС зафиксировал падение доверия до 21,9%. Именно столько респондентов сообщили, что проголосовали бы за действующего президента. В июне, когда шел судебный процесс над Медведчуком, социологи отметили рост симпатий до 23%. Однако за полгода показатель доверия упал ниже прошлогоднего – 20,2%.

Как зверь, осажденный со всех сторон, Зеленский будет вынужден идти на имплементацию Минских договоренностей. А это очень болезненная для общества проблема. Вот данные опросов за июль-август, которые представил "Центр Разумкова": "60% считают, что сначала должен произойти вывод с этих территорий российских военных, обезоружение боевиков и установление контроля Украины над своей границей с Россией, а уже затем проводиться выборы. Только 13% придерживаются мнения, что сначала на этих территориях должны пройти выборы".

Как Зеленский, рейтинг доверия к которому 20 процентов, сможет изменить мнение абсолютного большинства украинцев? А никак. Он попытается обмануть. Новая фишка – электронное голосование

Как Зеленский, рейтинг доверия к которому 20%, сможет изменить мнение абсолютного большинства украинцев? А никак. Он попытается обмануть. Новая фишка – электронное голосование. КМИС уже поинтересовался мнением граждан: "Большинство респондентов (65,9%) негативно относятся к возможному введению голосования через интернет, положительно – 29%". Следовательно, президенту придется ломать общество. Один уже пробовал. Теперь ломает карандаши в Ростове.

Президент потерял доверие по одной простой причине: ему уже нечего предложить людям. Собственная пустота его поглощает. Отсюда и жажда проявлений внимания – попытка чем-то пломбировать дыру. В ОП ему рассказывают о мнимых достижениях, бесполезных надеждах и вымышленных врагах. А в парламенте устраивают гротескные овации. И это ужасает. Ибо Зеленский всегда был чувствительным к стилистике. И если ему изменяет эстетическое чутье, если он покупается на фальшь и моветон, то это означает только одно – разрушение базового психологического новообразования – глубокий личностный кризис.

Раздражение, окрики, призывы журналистов к субординации – все эти негативные эмоции свидетельствуют о попытках психологической защиты. Президент столкнулся с проблемами, которые не может решить. Он не имеет к ним ни когнитивного, ни эмоционального, ни поведенческого ключа. А потому и чувствует себя раздавленным. И ему страшно. Следовательно, требует, чтобы все вокруг проявляли к нему гиперболизированные знаки внимания. Уверяли, что он не пустое место.

И здесь возникает важный вопрос: ближайшее окружение интуитивно реагирует на психологическую потребность президента или сознательно и профессионально им манипулирует? Акции восхваления в северокорейском стиле – это просто глупость нардепов или постановочное событие? Считаю, что мы имеем дело с жесткими и продуманными практиками психологического манипулирования.