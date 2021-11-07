Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует

Попытка России использовать для давления на Украину "нормандский формат" становится все очевиднее. 11 октября Украина, Россия, Германия и Франция договорились организовать встречу министров иностранных дел для подготовки встречи лидеров стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую привязал проведение встречи к послушанию Украины на фронте. Его слова о том, что Украина создает провокационную ситуацию и вовлекает Россию в "какие-то силовые действия", дают понять, что если встреча в "нормандском формате" и состоится - в чем Россия не сильно и заинтересована - Путин хотел бы видеть в Германии и Франции союзников по укрощению Украины. В такой ситуации Украине следует опереться на поддержку Соединенных Штатов. Но в Киеве вместо этого решили посоревноваться со США в "достоверности разведданных".

Первым о наращивании российских войск возле украинских границ 31 октября сообщила The Washington Post. Кроме того, неназванные чиновники в американской разведке заявили, что возобновление передвижения военных и техники проводится на фоне приостановки работы российской миссии при НАТО. Это произошло 18 октября после того, как Альянс изгнал восемь россиян - членов миссии, обвинив их в шпионаже.

Затем издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, в подтверждение того, что РФ таки стягивает дополнительные войска. Учитывая, что параллельно появилась информация о том, что в администрации президента США было проведено экстренное совещание с европейскими союзниками по НАТО по поводу российских маневров возле украинских границ, можно сделать вывод, что ситуация более чем серьезная.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

Реакция украинского руководства была, мягко говоря, неоднозначна. Главное управление разведки Министерства обороны отрицало факт дополнительной переброски российских сил к границе с Украиной, а сообщения в западных СМИ назвали "элементом информационно-психологических действий". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов был еще более категоричен: "Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодня это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, зачем они это делают".

На восьмом году российско-украинской войны искать врагов не в Москве, а в Вашингтоне? Мы правда можем себе это позволить?

Если бы не украинский трезубец на пюпитрах официальных спикеров, то можно было бы подумать, что накопление российских войск комментируют россияне - "Вы все врете, наших войск там нет". Выглядело это странно. Впоследствии Украина признала проблему. Но обвинения западных союзников в информационных диверсиях ясно указывают на смену в коммуникациях. На восьмом году российско-украинской войны искать врагов не в Москве, а в Вашингтоне? Мы правда можем себе это позволить?

То, что украинская разведка зеленого понятия не имела об угрозе, которую уже обсуждали президент США и союзники по НАТО, свидетельствует об отсутствии обмена разведданными. Все это - последствия провала спецоперации по "вагнеровцам", в которой принимали участие Соединенные Штаты и Турция. Концептуально Украина остается важной. Но нам не доверяют. Президент Владимир Зеленский нарочито игнорирует сигналы, отказывается от обещаний, а теперь – руками своих спикеров – еще и обвиняет.

В то же время, Россия только усиливает давление. Сегодня Украина оказалась посреди идеального шторма, которым Москва удачно манипулирует. Энергетический кризис, пандемия, нехватка денег, чтобы закрыть неотложные вопросы. Представитель МИД РФ Мария Захарова 28 октября заявила, что западные страны должны перестать предоставлять Украине оружие. Это произошло после того, как 26 октября по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного впервые был применен разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".

Манера официального Киева топать ножкой, срывать общие спецоперации, игнорировать реформирование сектора безопасности - все это может снова вернуть нас в те времена, где западная помощь в противостоянии российскому агрессору измерялась количеством и глубиной "беспокойств"

Вопросов нет. Украина имеет полное право защищать свои территории и не российскому МИДу раздавать по этому поводу указания. Но не произойдет ли так, что контраверсионное поведение украинского руководства косвенно сыграет на руку Москве? Манера официального Киева топать ножкой, срывать общие спецоперации, игнорировать реформирование сектора безопасности - все это может снова вернуть нас в те времена, где западная помощь в противостоянии российскому агрессору измерялась количеством и глубиной "беспокойств". Зачем ситуацию обостряет Россия понятно. Но зачем действующей власти в такой непростой момент усиливать недоверие между Украиной и Западом?