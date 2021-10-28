Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада

"Зеленая" власть катастрофически не соответствует вызовам нынешнего времени. Однако не только это – причина, почему Украина сегодня оказалась в такой тяжелой ситуации. У украинцев за годы российской и советской оккупации атрофировалось чувство национальной солидарности. А значительная часть населения пытается выжить, не обращая внимания на проблемы сограждан.
Проблему национальной солидарности обязательно следует рассматривать неотрывно от социальной солидарности. Не бывает языка без людей – его носителей, не бывает нации без социального понимания. Нация – это не только сообщество людей, говорящих на украинском языке, а социум – со своей верой, родственными связями, классовой структурой, кулинарными привычками и приоритетами.
"Советские люди" стали разрушительной силой, которая все годы со времени обретения независимости Украины тянет ее в бывший СССР
Советский режим разрушил постоянную структуру украинского общества, заменив ее на вымышленных идеологами "советских людей". И эти советские люди стали той разрушительной силой, которая все годы со времени обретения независимости Украины тянет ее в бывший СССР.
Украинскому населению оккупанты так долго прививали ненависть и пренебрежение ко всему украинскому, что во время критических президентских выборов в 2019 году значительная его часть повелась на ложные обещания, которые с самого начала невозможно было выполнить, и легко вернулась в отношении к своему родному - к тем критериям, которые были во времена Советского Союза.
В определенной степени это можно объяснить тем, что 337 лет украинцев силой загоняли в доминирующий "русский мир". Все, что сейчас происходит в Украине, – это не что иное, как трудность перехода от одной - навязанной и доминирующей - культуры к другой. Но это лишь часть проблемы, без понимания и разрешения которой нация обречена на самоуничтожение и вымирание.
Билингвизм значительной части украинцев порождал и порождает конфликт между первым и родным языком – украинским- и чужим – русским, который рожденным в СССР навязчиво выдавался за единственно родной.
Эта разорванная национальная идентичность украинского народа и усложнение осознания на данном отрезке исторического измерения бытия Украинского государства того, что во время глобализации понятие нации требует сознательного общественного договора граждан как средства солидарности, и привели к тому, что нация стала фрагментированной и незащищенной перед вызовами.
А культурно-исторической идеи нации оказалось мало для того, чтобы обратить в украинство порабощенную часть населения. Оно показало себя неготовым к восприятию не только условной украинизации Украины в 1991-2009 и 2014-2019 годах, но и наряду с этим и либеральных институтов, гражданских прав и свобод.
Сейчас возникает необходимость определения для самих украинцев, что может оказаться самым эффективным инструментом для их солидарности. Ведь очевидно, что проблема национальной солидарности в постсоветской Украине порождена необходимостью замены укоренившихся в сознании части граждан "советских" понятий и ценностей на современные факторы украинской самоидентификации и интеграции.
За 30 лет никто так и не смог доходчиво объяснить самоценность демократии и гражданского общества для Украины и украинцев
Можно задать вопрос: почему более чем за 30 лет никто так и не смог доходчиво объяснить самоценность демократии и гражданского общества для Украины и украинцев?
Однако без национальной и социальной солидарности украинцы обречены на дальнейшее вымирание и исчезновение как народ во времена, когда независимость украинской нации стала в руках олигархата, который сегодня полностью контролирует страну, инструментом захвата ресурсов, территории и активов. Не найдя действенного общественно-интегрирующего фактора, украинской нации нечего и думать о том, что что-то хотя бы на йоту сейчас можно изменить в жизни Украины.
Между тем фактор украинской национальной идентичности и социальной солидарности является значимым фактором для возрождения чувства национального единства, которое сейчас у многих украинцев атрофировано. Потому что за прошлые столетия иностранной оккупации у части украинцев уже на генном уровне закрепился симптом необходимости выживания каким-либо образом и при любых неблагоприятных условиях, который действительно дал в свое время возможность нации хоть как-то выживать, но стал огромным тормозом для нее во время борьбы украинцами реальной независимости.
В то же время, позитивных изменений в украинском обществе невозможно достичь без знания и учета присущих ему на социоментальном уровне факторов мотивации. И в этом смысле для достижения национальной солидарности также нужно учитывать и факторы необходимости национального, этнического, религиозного, культурного и языкового единства, которые сегодня размываются, наталкиваясь на искусственно созданные олигархами социальные антагонизмы и вопиющее классовое неравенство.
Украинцем может чувствовать себя любой человек другой национальности, уважающий страну, в которой живет, воспринимает ее обычаи и порядки, знает язык титульной нации
И потому самоидентичность украинцев может стать мощным щитом от манипуляций, навязанных им силой. В то же время, украинцем может себя чувствовать любой человек другой национальности, который уважает страну, в которой живет, воспринимает ее обычаи и порядки, знает язык титульной нации и готов присоединиться к украинскому сообществу. А попытки жить в Украине, как это делают сторонники Москвы, отторгая и отрицая ее язык и культуру, только оставляют такую пояничаренную личность вне украинской жизни и вводят ее в депрессивное состояние.
Украина должна стать Украиной во всех смыслах: культурном, языковом и исторически последовательном. Страной, где отрицательная роль российской трехсотлетней оккупации должна быть однозначно определена и оценена. И чем раньше это станет понятно критической массе украинства, тем больше шансов будут иметь украинцы сохранить себя как нацию.
Вопрос национальной солидарности нельзя рассматривать в отрыве от проблемы социальной солидарности, поскольку социальная солидарность выполняет жизненно важную функцию – воспроизводство социальной системы на любом ее иерархическом уровне, от групп первичных социальных ячеек до социума в целом.
Уровень социальной солидарности в украинском обществе определяет степень гармоничности его функционирования и, в целом, жизненные шансы и перспективы. Отсутствие же солидарности несет в себе угрозу социальной дезинтеграции.
В силу этого при нормальном функционировании социума солидарность, как правило, является объектом неослабевающего внимания, как со стороны правящей в обществе группы, – в чьих действиях почти нераздельно присутствуют цели воспроизводства общества и сохранение своей власти, – так и со стороны других социальных институтов, чья деятельность напрямую обусловлена уровнем консолидации и кооперации их членов.
Действующий в Украине режим хотя и формально не декларирует свою антиукраинскую позицию, но ничего не делает для утверждения национальной составляющей украинского общества. Своей бестолковой экономической политикой уничтожает даже малейшие ростки социальной солидарности украинцев.
Необходимость осознания достижения национальной солидарности, основных ее характеристик, сфер реализации и перспектив сегодня крайне необходима для общества. Украина испытывает сейчас большие проблемы с формированием общего национально-культурного поля и утверждения правил национально-культурного сожительства, которые были бы приемлемы для большинства граждан.
Совершенно очевидны сложности с микронациональной и макронациональной интеграцией. А также не внушают оптимизма и перспективы гармонизации взаимоотношений власти и общества на всех уровнях. В этой ситуации сфера гражданского общества и публичной политики должна стать ареной для дискуссии по поводу необходимости национальной солидарности украинцев как важнейшей составляющей украинского бытия.
Следует признать, что за все годы независимости в Украине так и не удалось создать действенные инструменты разрусификации и украинской идентификации. Ведь сейчас на украинских территориях проживают не только украинцы, но и параллельно - "малоросы", "хохлы" и "недороссияне". Для последних, которые являются прямым продуктом правления советской империи, украинская нация является мифическим образованием, пока так и не ставшим средством социальной интеграции и национальной идентификации общества.
Правление олигархов заменило правление коммунистов. Оно не предполагает ни национальных ценностей, ни идеологических предпочтений, ни возрождения украинской культуры и языка
Правление олигархов, заменившее в Украине правление коммунистов, не предусматривало ни национальных ценностей, ни идеологических предпочтений, ни возрождения украинской культуры и языка. Для них Украина – это территория тотальной выгоды, которая гарантированно приносит сверхприбыли при отсутствии каких-либо инвестиций и вложений.
Очевидно, что с понимания этого необходимо выходить именно в поиск украинской национальной солидарности. И все должно происходить так, как было в Испании во время Реконкисты, поскольку отвоевать у олигархов всю Украину сразу не получится. Нужно отвоевывать начиная с Западной Украины, дальше идти в Центральную, а потом на Юг и Восток.
Создание мощного общенационального профсоюза вроде польской "Солидарности", а уже потом на его базе – единой мощной и влиятельной украинской партии является вполне реальной задачей
В этом смысле создание мощного общенационального профсоюза вроде польской "Солидарности", а уже потом на его базе – единственной мощной и влиятельной украинской партии является вполне реальной задачей. Ведь пока украинские партии, в своей основной массе прямо или косвенно будут финансировать олигархи, отстранить их от контроля над Украиной невозможно.
Украинская политическая и культурная жизнь и украинское информационное пространство могут быть профинансированы только украинским бизнесом.
Таким образом, необходимо отвоевывать Украину у олигархов по одному квадратному миллиметру, создавая на отвоеванной территории зону свободы. Потому что если украинцы пока не способны изменить правила игры, которые принесли в Украину антиукраинские силы, то они вполне могут заблокировать их применение на территориях, которые будут очищены от непосредственного влияния олигархически-криминальных кланов.
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