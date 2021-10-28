Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада

"Зеленая" власть катастрофически не соответствует вызовам нынешнего времени. Однако не только это – причина, почему Украина сегодня оказалась в такой тяжелой ситуации. У украинцев за годы российской и советской оккупации атрофировалось чувство национальной солидарности. А значительная часть населения пытается выжить, не обращая внимания на проблемы сограждан.

Проблему национальной солидарности обязательно следует рассматривать неотрывно от социальной солидарности. Не бывает языка без людей – его носителей, не бывает нации без социального понимания. Нация – это не только сообщество людей, говорящих на украинском языке, а социум – со своей верой, родственными связями, классовой структурой, кулинарными привычками и приоритетами.

"Советские люди" стали разрушительной силой, которая все годы со времени обретения независимости Украины тянет ее в бывший СССР

Советский режим разрушил постоянную структуру украинского общества, заменив ее на вымышленных идеологами "советских людей". И эти советские люди стали той разрушительной силой, которая все годы со времени обретения независимости Украины тянет ее в бывший СССР.

Украинскому населению оккупанты так долго прививали ненависть и пренебрежение ко всему украинскому, что во время критических президентских выборов в 2019 году значительная его часть повелась на ложные обещания, которые с самого начала невозможно было выполнить, и легко вернулась в отношении к своему родному - к тем критериям, которые были во времена Советского Союза.

В определенной степени это можно объяснить тем, что 337 лет украинцев силой загоняли в доминирующий "русский мир". Все, что сейчас происходит в Украине, – это не что иное, как трудность перехода от одной - навязанной и доминирующей - культуры к другой. Но это лишь часть проблемы, без понимания и разрешения которой нация обречена на самоуничтожение и вымирание.

Билингвизм значительной части украинцев порождал и порождает конфликт между первым и родным языком – украинским- и чужим – русским, который рожденным в СССР навязчиво выдавался за единственно родной.

Эта разорванная национальная идентичность украинского народа и усложнение осознания на данном отрезке исторического измерения бытия Украинского государства того, что во время глобализации понятие нации требует сознательного общественного договора граждан как средства солидарности, и привели к тому, что нация стала фрагментированной и незащищенной перед вызовами.

А культурно-исторической идеи нации оказалось мало для того, чтобы обратить в украинство порабощенную часть населения. Оно показало себя неготовым к восприятию не только условной украинизации Украины в 1991-2009 и 2014-2019 годах, но и наряду с этим и либеральных институтов, гражданских прав и свобод.

Сейчас возникает необходимость определения для самих украинцев, что может оказаться самым эффективным инструментом для их солидарности. Ведь очевидно, что проблема национальной солидарности в постсоветской Украине порождена необходимостью замены укоренившихся в сознании части граждан "советских" понятий и ценностей на современные факторы украинской самоидентификации и интеграции.

За 30 лет никто так и не смог доходчиво объяснить самоценность демократии и гражданского общества для Украины и украинцев

Можно задать вопрос: почему более чем за 30 лет никто так и не смог доходчиво объяснить самоценность демократии и гражданского общества для Украины и украинцев?

Однако без национальной и социальной солидарности украинцы обречены на дальнейшее вымирание и исчезновение как народ во времена, когда независимость украинской нации стала в руках олигархата, который сегодня полностью контролирует страну, инструментом захвата ресурсов, территории и активов. Не найдя действенного общественно-интегрирующего фактора, украинской нации нечего и думать о том, что что-то хотя бы на йоту сейчас можно изменить в жизни Украины.

Между тем фактор украинской национальной идентичности и социальной солидарности является значимым фактором для возрождения чувства национального единства, которое сейчас у многих украинцев атрофировано. Потому что за прошлые столетия иностранной оккупации у части украинцев уже на генном уровне закрепился симптом необходимости выживания каким-либо образом и при любых неблагоприятных условиях, который действительно дал в свое время возможность нации хоть как-то выживать, но стал огромным тормозом для нее во время борьбы украинцами реальной независимости.

В то же время, позитивных изменений в украинском обществе невозможно достичь без знания и учета присущих ему на социоментальном уровне факторов мотивации. И в этом смысле для достижения национальной солидарности также нужно учитывать и факторы необходимости национального, этнического, религиозного, культурного и языкового единства, которые сегодня размываются, наталкиваясь на искусственно созданные олигархами социальные антагонизмы и вопиющее классовое неравенство.

Украинцем может чувствовать себя любой человек другой национальности, уважающий страну, в которой живет, воспринимает ее обычаи и порядки, знает язык титульной нации

И потому самоидентичность украинцев может стать мощным щитом от манипуляций, навязанных им силой. В то же время, украинцем может себя чувствовать любой человек другой национальности, который уважает страну, в которой живет, воспринимает ее обычаи и порядки, знает язык титульной нации и готов присоединиться к украинскому сообществу. А попытки жить в Украине, как это делают сторонники Москвы, отторгая и отрицая ее язык и культуру, только оставляют такую ​​пояничаренную личность вне украинской жизни и вводят ее в депрессивное состояние.

Украина должна стать Украиной во всех смыслах: культурном, языковом и исторически последовательном. Страной, где отрицательная роль российской трехсотлетней оккупации должна быть однозначно определена и оценена. И чем раньше это станет понятно критической массе украинства, тем больше шансов будут иметь украинцы сохранить себя как нацию.

Вопрос национальной солидарности нельзя рассматривать в отрыве от проблемы социальной солидарности, поскольку социальная солидарность выполняет жизненно важную функцию – воспроизводство социальной системы на любом ее иерархическом уровне, от групп первичных социальных ячеек до социума в целом.

Уровень социальной солидарности в украинском обществе определяет степень гармоничности его функционирования и, в целом, жизненные шансы и перспективы. Отсутствие же солидарности несет в себе угрозу социальной дезинтеграции.

В силу этого при нормальном функционировании социума солидарность, как правило, является объектом неослабевающего внимания, как со стороны правящей в обществе группы, – в чьих действиях почти нераздельно присутствуют цели воспроизводства общества и сохранение своей власти, – так и со стороны других социальных институтов, чья деятельность напрямую обусловлена ​​уровнем консолидации и кооперации их членов.

Действующий в Украине режим хотя и формально не декларирует свою антиукраинскую позицию, но ничего не делает для утверждения национальной составляющей украинского общества. Своей бестолковой экономической политикой уничтожает даже малейшие ростки социальной солидарности украинцев.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

Необходимость осознания достижения национальной солидарности, основных ее характеристик, сфер реализации и перспектив сегодня крайне необходима для общества. Украина испытывает сейчас большие проблемы с формированием общего национально-культурного поля и утверждения правил национально-культурного сожительства, которые были бы приемлемы для большинства граждан.

Совершенно очевидны сложности с микронациональной и макронациональной интеграцией. А также не внушают оптимизма и перспективы гармонизации взаимоотношений власти и общества на всех уровнях. В этой ситуации сфера гражданского общества и публичной политики должна стать ареной для дискуссии по поводу необходимости национальной солидарности украинцев как важнейшей составляющей украинского бытия.

Следует признать, что за все годы независимости в Украине так и не удалось создать действенные инструменты разрусификации и украинской идентификации. Ведь сейчас на украинских территориях проживают не только украинцы, но и параллельно - "малоросы", "хохлы" и "недороссияне". Для последних, которые являются прямым продуктом правления советской империи, украинская нация является мифическим образованием, пока так и не ставшим средством социальной интеграции и национальной идентификации общества.

Правление олигархов заменило правление коммунистов. Оно не предполагает ни национальных ценностей, ни идеологических предпочтений, ни возрождения украинской культуры и языка

Правление олигархов, заменившее в Украине правление коммунистов, не предусматривало ни национальных ценностей, ни идеологических предпочтений, ни возрождения украинской культуры и языка. Для них Украина – это территория тотальной выгоды, которая гарантированно приносит сверхприбыли при отсутствии каких-либо инвестиций и вложений.

Очевидно, что с понимания этого необходимо выходить именно в поиск украинской национальной солидарности. И все должно происходить так, как было в Испании во время Реконкисты, поскольку отвоевать у олигархов всю Украину сразу не получится. Нужно отвоевывать начиная с Западной Украины, дальше идти в Центральную, а потом на Юг и Восток.

Создание мощного общенационального профсоюза вроде польской "Солидарности", а уже потом на его базе – единой мощной и влиятельной украинской партии является вполне реальной задачей

В этом смысле создание мощного общенационального профсоюза вроде польской "Солидарности", а уже потом на его базе – единственной мощной и влиятельной украинской партии является вполне реальной задачей. Ведь пока украинские партии, в своей основной массе прямо или косвенно будут финансировать олигархи, отстранить их от контроля над Украиной невозможно.

Украинская политическая и культурная жизнь и украинское информационное пространство могут быть профинансированы только украинским бизнесом.

Таким образом, необходимо отвоевывать Украину у олигархов по одному квадратному миллиметру, создавая на отвоеванной территории зону свободы. Потому что если украинцы пока не способны изменить правила игры, которые принесли в Украину антиукраинские силы, то они вполне могут заблокировать их применение на территориях, которые будут очищены от непосредственного влияния олигархически-криминальных кланов.