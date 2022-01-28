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суббота, 29 января 2022 10:37

Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне

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Есть вопрос, который сейчас беспокоит весь мир, и ответы на него, которые довольно красноречивы. За два с половиной года каденции президента Владимира Зеленского он считанные разы отважился назвать имя российского руководителя. Да и то в достаточно нейтральном контексте. Что очень контрастирует с его провокационными выпадами в сторону лидеров антипутинской коалиции.

Президент Украины избегает выражать соболезнования семьям павших украинских воинов. Однако не упустил ни одного шанса напомнить, что на Донбассе действует режим прекращения огня. Однажды Зеленский даже всерьез заявил, что Россия выполнила первый пункт Минских договоренностей, то есть прекратила огонь. Наличие почти ежедневных выстрелов он стыдливо опустил. По принципу: "Жертвы? Так это единицы! А могло бы быть больше".

Даже сейчас, когда союзники начали поставки оружия, а из европейских столиц раздаются речи о готовности направить в Украину своих военных, президент Украины и его окружение продолжают упрекать западных союзников в нагнетании паники и отрицают возможность российского наступления.

Так произойдет ли наступление российских войск на Украину или нет? Каковы возможные сценарии? Как будет реагировать мир? И главное, как будет вести себя украинское руководство?

Сегодня на столе есть несколько возможных сценариев. От широкомасштабных боевых действий по всему периметру до нанесения ракетных ударов и точечных прорывов в попытке захватить ключевые города. И здесь следует понимать, что тех около 200 тысяч военных, которых Россия накопила на границах с Украиной, в Беларуси, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма явно недостаточно, чтобы захватить всю Украину. И дело не только в том, что при наступлении нужно иметь четырехкратное преимущество.

Чтобы удержаться, агрессору понадобится миллионный оккупационный контингент. Если Путин и решится на захват значительной части украинской территории, это будут те районы, где он встретит лояльность со стороны местного населения и элит. В этом плане инициатива киевского головы Виталия Кличко провести собрание мэров украинских городов и разработать совместные действия является правильным шагом по объединению местных властей. Странно, что президент, поспешно допускающий оккупацию Харькова, вместо того, чтобы поддержать инициативу местных руководителей, обвинил киевского голову в политическом пиаре.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК
 

Один из возможных сценариев состоит в имитации российского отсутствия. Мы видим, как Путин постоянно настаивает, что Россия является лишь посредником в "конфликте" между Киевом и "народными республиками", которые одновременно желают установить диалог и восстановить "территориальную целостность ДНР и ЛНР". Начать наступление с оккупированных территорий Донбасса для России выгодно по многим причинам. Продолжая играть в игру "это не мы" и перекладывая ответственность на нелегитимную власть российских марионеток, Путин может рассчитывать на избегание западных санкций. По крайней мере, на определенные колебания в европейских столицах, когда придет время привлекать к ответственности виновных в кровопролитии.

На Западе много тех, кто предпочитает не замечать российского присутствия на Донбассе. По этой же причине, опасно и белорусское направление. Лукашенко не является законной властью Беларуси. Итак, если "белорусская армия" двинется через границы в украинскую столицу, что Запад может сделать этому полностью зависимому от Кремля диктатору? Наложить еще санкции? Беларусь и без того полностью живет за российский счет, а ее правителя не принимают в цивилизованном мире. Ударить в ответ, как это было с взбешенными режимами Милошевича и Хусейна? Маловероятно. Россия и Беларусь входят в состав союзного государства, поэтому вряд ли кто-нибудь решится провести военную операцию по укрощению нелегитимного агрессора.

Здесь же возможен и обратный эффект. Если блицкрига не получится и военная кампания затянется – а благодаря поставкам оружия от наших западных союзников она рискует стать затяжной – это означает, что Запад оправится и направит санкционное и дипломатическое давление на Россию, как это было в случае с агрессией на Донбассе. Вряд ли Путин пойдет на прямое вторжение. Потери здесь более серьезные, чем выгоды. Планируя подобные сценарии, российское руководство должно учитывать настроения своих граждан. Потому что даже накачанных антиукраинской пропагандой россиян сложно убедить, почему они должны умирать за Херсон или Николаев в боях с украинской армией. Другое дело "мать городов русских" или "жемчужина у моря". Киев и Одесса не менее сакральны для российского обывателя, чем Крым и Севастополь.

Если российские танки встретят не цветами, а огнем из каждого окна – это может разрушить твердую веру россиян в правильность действий ее руководства

Поэтому остается вариант – захват или осада нескольких ключевых украинских городов и давление на украинские власти в попытке склонить к капитуляции. Как это было в Грузии, где российские танки почти вплотную подошли к грузинской столице. Помешать этому может только одно – решительность украинцев в сопротивлении. Российский имперский нарратив основывается на мифе о "солдате освободителе". Если российские танки встретят не цветами, а огнем из каждого окна – это может разрушить твердую веру россиян в правильность действий ее руководства. Одно дело "освобождать соотечественников" от бандеровцев, совсем другое – воевать с русскоязычными одесситами и киевлянами. Никакой образ Путина-собирателя земель этого не выдержит.

Главное, что нужно понять в этой ситуации, – вероятность наступления обратно пропорциональна готовности украинцев давать отпор агрессору. Чем более решительно украинское руководство сейчас будет готовиться к обороне страны, тем меньше вероятность, что Путин решится осуществить свой кровавый замысел. Российский лидер лаком к дармовщине. Он берет только то, что плохо лежит. Вспомним, как в 2014 году, столкнувшись с массовым сопротивлением украинских граждан, Россия отступила от идеи создания "Новороссии". Хотя имела тогда все шансы прорваться с боями вглубь страны.

То, как ведет себя украинская власть, свидетельствует о ее несоответствии моменту

Если бы не решительность жителей Мариуполя, выходивших под обстрелами копать окопы, или жителей Днипра, которые превратили свой город в настоящую крепость, ежедневно принимавшую борта с ранеными и отправлявшую на фронт оружие и провиант, или жителей Одессы и Запорожья, защищавших свои города от российских диверсантов – ныне оккупированная зона была бы гораздо больше. Другими словами, ключи от мира сегодня хранятся в Киеве, а не в Москве или в Вашингтоне.

Запад сделал работу над ошибками и начал поставки оружия в Украину, не полагаясь на голую дипломатию. Очевидно, что выводы из прошлых ошибок вынесла и Россия. Путину нужны гарантии, что украинские власти не смогут или не захотят объединить народ вокруг идеи сопротивления. А понимает ли президент Зеленский, какая ответственность лежит на нем? Вряд ли. То, как ведет себя украинская власть, свидетельствует о ее несоответствии моменту. Противостояние власти и оппозиции, власти и граждан, власти и военных, власти и союзников – является сегодня единственным условием для начала российского наступления.

Автор: Лариса ВОЛОШИНА
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