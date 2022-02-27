Журналисты из Дании получили ранения под обстрелом

Иностранцы находятся в состоянии средней тяжести. Фото: Pexels

Двое журналистов из Дании получили ранения в результате обстрелов оккупантов.

Их госпитализировали в полтавскую больницу, сообщает Национальная полиция.

Иностранцы получили ранения во время обстрелов в Ахтырке Сумской области. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Состояние раненых оценивается как средней тяжести. О ситуации сообщили Посольству Дании.

"Невозможно спокойно реагировать на действия захватчика. Страдает мирное население – дети, женщины, пенсионеры. Страдают журналисты, которые всему миру показывают преступления армии РФ в отношении Украины и ее граждан. Но мы – украинцы – сильная нация. Украина – нераздельная, суверенная и независимая", – говорится в сообщении.