Золотой телефон с Путиным: под Киевом международный преступник варил наркотики

В Киеве задержали 55-летнего иностранца, находящегося в международном розыске за преступления на территории Румынии и Болгарии.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Его в странах Европейского Союза приговорили к 10 годам тюремного заключения за преступления, связанные с участием в незаконной уголовной группировке и отмывании денег. Суд Румынии приговорил иностранца к 10,5 годам лишения свободы. А в Болгарии он получил шесть лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать наказания, мужчина сбежал. Его объявили в международный розыск. С фальшивыми документами на имя другого лица он находится на территории Украины.

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Жил преступник под Киевом в арендованном доме. Там правоохранители провели обыск. Обнаружили поддельные документы и нарколабораторию: 300 кустов каннабиса, 39 пакетов высушенных запрещенных растений и оборудования.

Также у мужчины изъяли телефон, на чехле которого изображен президент РФ Владимир Путин и Кремль.

Сейчас решается вопрос о временном аресте и начале процедуры экстрадиции. Правоохранители пытаются установить и привлечь к ответственности причастных к производству наркотиков лиц.

В Киевской области правоохранители разоблачили три мощных нарколаборатории. Сбывали "товар" через интернет в крупных размерах.