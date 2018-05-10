Змеи атакуют детей: врачи не имеют сыворотки от яда

Автор: shatsk На Прикарпатье змеи атакуют: трое детей попали в реанимацию

На Прикарпатье троих детей укусили змеи.

10-летняя Адриана сегодня в реанимации областной детской больницы. Девочку привезли с тяжелым травматическим шоком, ведь ее укусила змея, пишет ictv.

"Искала собаку на огороде и вдруг почувствовала резкую боль", - рассказывает Радислав Котурбаш, руководитель областной детской больницы.

За помощью к медикам за считанные дни обратились уже три человека, которые пострадали от змей. Пациентов лечат в специальной барокамере, так как сыворотки от яда уже третий год в медучреждении нет.

Врачи утверждают, так быстро змеи никогда не проявляли свою активность весной. Говорят, это настоящая аномалия, которая развивается из года в год. И самое худшее - в медицинских учреждениях отсутствуют сыворотки от яда.

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На Львовщине активизировались змеи. 2 мая в реанимацию после укусов пресмыкающихся попали три человека. Впоследствии попал 5-летний житель Львова. Состояние мальчика - средней степени тяжести. Ребенка змея укусила в правую руку.