Змеи атакуют детей: врачи не имеют сыворотки от яда

 
Ексклюзивы
1/5
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1224
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 2871
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 4878
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1467
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 990
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
10 Просмотров: 5787
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10755
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1728
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1602
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 783
Фото
Все фото
9
10
4
4
9
Оползень в Закарпатье полностью разрушил несколько домов
Оползень в Закарпатье полностью разрушил несколько домов
Военный попал в смертельное ДТП на центральном столичном проспекте
Военный попал в смертельное ДТП на центральном столичном проспекте
Девушка погибла в шахте лифта во время свидания
Девушка погибла в шахте лифта во время свидания
Гройсман сказал, как могли отравиться черкасские школьники
Гройсман сказал, как могли отравиться черкасские школьники
Женщина выпала из окна 8 этажа: личность пока не установили
Женщина выпала из окна 8 этажа: личность пока не установили
Видео
Все видео
Словаки в шоке: реку полностью перекрыл мусор из Украины
Словаки в шоке: реку полностью перекрыл мусор из Украины
Количество пострадавших детей увеличивается: открыли уголовное производство
Количество пострадавших детей увеличивается: открыли уголовное производство
Вертолет с невестой упал на землю незадолго до посадки
Вертолет с невестой упал на землю незадолго до посадки
Полицейская машина влетела в отбойник
Полицейская машина влетела в отбойник
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10755
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1728
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6327
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6318
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
1 Просмотров: 2916
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
четверг, 10 мая 2018 11:29

Змеи атакуют детей: врачи не имеют сыворотки от яда

  Комментировать
Автор: shatsk
  На Прикарпатье змеи атакуют: трое детей попали в реанимацию
На Прикарпатье змеи атакуют: трое детей попали в реанимацию

На Прикарпатье троих детей укусили змеи.

10-летняя Адриана сегодня в реанимации областной детской больницы. Девочку привезли с тяжелым травматическим шоком, ведь ее укусила змея, пишет ictv.

"Искала собаку на огороде и вдруг почувствовала резкую боль", - рассказывает Радислав Котурбаш, руководитель областной детской больницы.

За помощью к медикам за считанные дни обратились уже три человека, которые пострадали от змей. Пациентов лечат в специальной барокамере, так как сыворотки от яда уже третий год в медучреждении нет.

Врачи утверждают, так быстро змеи никогда не проявляли свою активность весной. Говорят, это настоящая аномалия, которая развивается из года в год. И самое худшее - в медицинских учреждениях отсутствуют сыворотки от яда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сосать или душить: как выжить после укуса змии

На Львовщине активизировались змеи. 2 мая в реанимацию после укусов пресмыкающихся попали три человека.

Впоследствии попал 5-летний житель Львова. Состояние мальчика - средней степени тяжести. Ребенка змея укусила в правую руку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Змеи атакуют детей: врачи не имеют сыворотки от яда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Платные школы отменили только после смерти Сталина

За ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 100345
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 86704
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 65926
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 44631
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 1 Просмотров: 42137
Происшествия
Сломан череп и откушен язык - жестоко избили украинских заробитчан
Сломан череп и откушен язык - жестоко избили украинских заробитчан Просмотров: 315
Супрун рассказала, в каком состоянии пострадавшие от отравления в Черкассах
Супрун рассказала, в каком состоянии пострадавшие от отравления в Черкассах Просмотров: 801
Выяснили, каким веществом отравили детей в черкасской школе
Выяснили, каким веществом отравили детей в черкасской школе 1 Просмотров: 1395
Во львовском кинотеатре посетителя побил каратист
Во львовском кинотеатре посетителя побил каратист Просмотров: 810
Оползень в Закарпатье полностью разрушил несколько домов
Оползень в Закарпатье полностью разрушил несколько домов
9
 Просмотров: 4590
Больше всего комментируют
12
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
12
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
10
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
Голосов: 3000
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua