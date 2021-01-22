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пятница, 22 января 2021 12:18

Жертва полицейского изнасилования опасается давления

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Жертва полицейского изнасилования опасается давления
26-летнюю Неля Погребицкую из Ставов вызвали в полицию в Кагарлык для допроса в качестве свидетеля по делу о краже. Там избили и изнасиловали. Фото: facebook.com/Неля Погребицкая

Жертва полицейского изнасилования в Кагарлыке Киевской области Неля Погребицкая до сих пор под охраной.

Двое подозреваемых находятся под домашним арестом. А потому есть риск оказания давления на потерпевшую и влияния на ее показания. Об этом в "Завтраке с 1+1" рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко.

"Начинается важнейший этап в процедуре. Поскольку ее показания будут ключевые в рамках уголовного производства. Она должна непосредственно в суде подтвердить все обстоятельства дела и в деталях все рассказать. Кроме нее, есть еще другие пострадавшие в рамках дела. Они должны подробно и публично рассказать о том, что произошло. Это будет достаточно подробный процесс", - говорит адвокат.

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Сегодня, 22 января, в Обуховском районном суде состоится заседание по делу. Будут рассматривать вопрос продления домашнего ареста бывшему руководителю отделения Сергею Панасенко и экс-полицейскому Ярославу Левандюку.

Дело об изнасиловании и пытках в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области рассматривают в Обуховском районном суде Киевской области. Местные судьи самоустранились. О систематических пытках в тамошней полиции стало известно в мае прошлого года после изнасилования и избиения 26-летней Нелли Погребицкой из села Ставы. Женщину вызвали свидетелем по делу об ограблении магазина и поиздевались. Вместе с ней пытали ее знакомого. На скамье подсудимых 5 полицейских - бывший начальник отделения и 4 его подчиненных. Дело передали в суд в начале декабря прошлого года.

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