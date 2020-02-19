Женщину перемололо на конвейере

Утром 19 февраля на криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области погибла машинистка.
Она случайно попала под конвейер, сообщает "Днепр оперативный".
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Детали происшествия будут выяснять правоохранители. Открыто уголовное производство.
Официальная информация об инциденте на сайте "АрселорМиттал Кривой Рог" пока отсутствует.
На территории частного предприятия в селе Мизоч Здолбуновского района Ровенской произошел взрыв. Погиб 24-летний мужчина, который работал на предприятии оператором.
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