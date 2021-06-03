Фото: Х*Одесса

В Одессе женщину на инвалидной коляске засосало в аппарат МРТ.

ЧП произошло 2 июня в частной клинике на ул. Космонавтов, 10. В результате пострадала пациентка, которая находилась на обследовании, и медработница центра. Травмированную пациентку доставили в медучреждение с телесными повреждениями.

Причиной инцидента стала неосторожность человека, сопровождавшего пациентку на коляске, сообщил юрист медучреждения Анатолий Богачев.

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"Перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования. Они расписались. В помещении, где стоит томограф, сильное магнитное поле. Женщина, которая привезла и сопровождала пациентку на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после процедуры. Когда она решила вкатить кресло в помещение с томографом и подкатить его ближе к пациентке, чтобы переложить ее на кресло, его втянуло в томограф силой магнитного поля", - рассказал юрист, передает ТСН. ua.

Добавил, что клиника показала правоохранителям инструктаж с подписями клиентов и описанием ситуации. В заявлении пострадавшая принесла извинения, что ее знакомая нарушила технику безопасности. Переживала за судьбу аппарата МРТ.

Томограф стоимостью более $100 тыс. не работает. Убытки медклиника еще не подсчитала.

В участковой больнице в Знаменовке Новомосковского района Днепропетровской области на 34-летнюю женщину обвалился потолок. Она занималась ремонтом и не была работником медучреждения. Заведующая хозяйством Центра первичной медико-санитарной помощи Песчанской ОТО Анна Серчук сообщила, что пострадавшая как раз шла по коридору. На нее вдруг обрушился потолок. Пострадавшую госпитализировали в отделение нейрохирургии больницы имени Мечникова в Днепре.